Ministro Delgado si es que aprueba prórroga del Estado de Excepción: “Presidente electo pudiese perfectamente no continuarlo desde el día que él lo estime”

El Congreso revisa este lunes una nueva solicitud por parte del Gobierno de prorrogar por 15 días del Estado de Excepción en la macrozona sur. Si se aprueba, comenzaría a regir el 12 de marzo, es decir, un día después del cambio de mando presidencial.

Antes de la votación en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado dijo que “es nuestra facultad hoy, todavía como gobierno, venir al Congreso a solicitarla”.

“El futuro presidente, el presidente electo, tiene las facultades para seguir o no seguir con el Estado de Excepción, aunque se apruebe. Vale decir, se aprobase el Estado de Excepción por 15 días más, a partir del 12, el presidente electo pudiese perfectamente no continuar desde el día que él lo estime”, aclaró.

“Yo entiendo que la futura ministra del Interior (Izkia Siches) ha tenido reuniones no solo con la sociedad civil, alcaldes o gobernadores, sino que también con ambas policías y han tocado este tema. Me da la impresión que de esas conversaciones ha surgido el tema de cómo es el plan de salida, o sea, no es llegar de la noche a la mañana y cortar un Estado de Excepción“, agregó.

“Si es que ellos van a determinar no continuarlo, es bueno tener el tiempo para desescalar una medida que ya lleva una cantidad de semanas y que, entre otras cosas, tiene muy satisfecho a la población” y a autoridades locales, sostuvo Delgado.