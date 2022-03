Presidente Piñera en último balance Covid-19: “Todas las decisiones que tomamos las hicimos con un solo norte, cuidar la salud de usted”

Este lunes, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, lideró el último balance Covid-19 de su administración, en el cual destacó la labor para enfrentar la crisis sanitaria, asegurando también que el trabajo del Gobierno siempre fue “cuidar la vida” de los chilenos.

En la instancia, el mandatario afirmó que “llevamos ya más de dos años conviviendo con esta pandemia del coronavirus, que ha tenido efectos devastadores en el mundo entero y también en Chile. Sabemos, sentimos el dolor y la angustia que esta pandemia ha provocado a las familias chilenas. Ningún país estaba preparado para enfrentar esta pandemia, que es la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años”.

En esa línea, dijo que el país tampoco estaba preparado, pero “nos empezamos a preparar a penas conocimos la existencia de este nuevo virus, la noche del 31 de diciembre de 2019”. Asimismo, mencionó que durante los primeros meses de 2020, enero y febrero, se reforzó el sistema de salud, “haciendo que el sector público y privado funcionaran como uno solo, integrados y en red, y más que triplicando la cantidad de camas críticas”.

Esto con la finalidad de “poder atender y entregar los servicios necesarios a los enfermos, que aún no estaban, pero que sabíamos que vendrían y así evitar el dilema de la última cama, el trágico dilema de la última cama que enfrentaron tantos países en el mundo incluyendo algunos de los más desarrollados“.

Vacunación contra el Covid-19

También se refirió sobre la vacunación masiva contra el Covid-19 que se está desarrollando a nivel nacional, proceso que ha sido destacado a nivel mundial.

“A partir de abril y mayo de ese año, iniciamos las conversaciones y negociaciones para asegurar a todos nuestros compatriotas una vacuna segura y eficaz, que en ese tiempo no existía. Las vacunas estaban en estudios, no había estudios clínicos, no había agencias que aprobaran esas vacunas, pero nosotros sabíamos que las íbamos a necesitar”, señaló.

El proceso de vacunación en Chile comenzó el 24 de diciembre del 2020, siendo uno de los primeros a nivel mundial. Mientras que, en agosto del año pasado comenzó la inmunización de refuerzo, como también a inocular a los niños y jóvenes. “Fue un gran desafío, una carrera llena de obstáculos, contra el tiempo para poder asegurar el abastecimiento oportuno de vacunas que fuera segura y eficaz para todos nuestros compatriotas”, comentó el jefe de Estado.

A lo largo de todo el país se instalaron más de 1.500 puntos de vacunación contra el coronavirus. Es por ello, que destacó y agradeció la labor de los funcionarios de la salud durante estos dos años de pandemia. “Agradezco muy sinceramente a los trabajadores de la salud por el enorme esfuerzo y compromiso que demostraron“, dijo.

“También, esto nos llenó de alegría y emoción, a los adultos mayores que cuando comenzaron a vacunarse nos regalaron una verdadera lección de esperanza y futuro. También a los niños que concurrían con su sonrisa a vacunarse, fue una luz en medio de tiempos de oscuridad”, complementó.

“Cuidar la salud de usted y su familia”

Durante el balance también indicó que “todas las decisiones que tomamos como Gobierno la hicimos con un solo norte: Cuidar la salud de usted y su familia. Hemos administrado más de 50 millones de vacunas, nada de esto fue fácil”.

“También pusimos en marcha un sólido sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, para poder encontrar a los enfermos que requerían tratamiento médico y otorgárselo, y también para aislar a otros que podían seguir contagiando en sus comunidades”, recordó Piñera.

“Es verdad, al comienzo el mundo conocía muy poco del coronavirus y tuvimos que ir aprendiendo y hacer camino al andar”, reflexionó.

Sobre la cantidad de PCR que ya alcanza los 30 millones y las casi 50 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19, dijo que “nada de esto fue fácil, tuvimos que enfrentar muchas dificultades, pero nunca, nunca dejamos de tener claro que la primera prioridad de un gobierno es proteger la salud y la vida de sus compatriotas“.

“Más de 17 millones de chilenos tienen sus dosis de vacunas administradas. Hoy la situación ya va mejorando y llevamos más de tres semanas con disminuciones significativas, los contagios diarios y el número de hospitalizaciones“, destacó el presidente Piñera.

Junto con esto, también agradeció “a un grupo de hombres y mujeres que se la jugaron siempre por la salud de todos los chilenos. A nuestro ministro Enrique Paris, la subsecretaria María Teresa Valenzuela y el subsecretario Alberto Dougnac“.

“Afortunadamente, la situación está mejorando, ya llevamos más de tres semanas con disminuciones muy significativas de los casos diarios de contagios y ya empezaron a hacer el número de hospitalizaciones. Sin duda lo más doloroso, las perdidas de vida humanas, las cuales se han estabilizado y muy pronto comenzarán a caer”, cerró.