Gobernador denuncia venta de loteos irregulares en sector norte de Antofagasta

Este jueves el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó ante la Fiscalía Regional los antecedentes ligados a las denuncias realizadas por vecinos por un supuesta venta ilegal de loteos ilegales, esto al norte de la ciudad.

Los antecedentes entregados por la máxima autoridad regional dan cuenta de avisos de ventas de terrenos al interior de campamentos y tomas ya instalados, como sería el caso de los nuevos asentamientos Vivienda Chile Sueña y Villa Latina.

En dichas zonas, según detalló Díaz Cortés, no está asegurado ni el derecho de propiedad sobre el terreno (corresponden a Bienes Nacionales) ni el acceso a garantías mínimas de habitabilidad.

“Entendemos que en campamentos hay muchas familias que están ahí por necesidad y nos hemos comprometido dar dignidad en esos casos, pero no vamos a permitir que se lucre y que se generen ganancias a aquellas personas que están vendiendo terrenos dentro de los campamentos”, sostuvo.

“Nos parece que eso, generar lucro abusando de la necesidad de las personas de tener una vivienda, no es permitible. Queremos mayor dignidad, que los ciudadanos tengan acceso a bienes básicos, pero también eso pasa por tener reglas claras de no vender los terrenos dentro de las tomas”, sentenció.

El jefe regional catalogó lo ocurrido como una “verdadera estafa, porque están vendiendo y lucrando a través de terrenos que no les pertenecen y que no dan ninguna garantía de propiedad para las personas que los compran”.

“El llamado es a hacer estas denuncias sobre aquellas personas que están lucrando y, por otro lado, advertir a las personas que no hay ninguna garantía de propiedad sobre estos terrenos dentro de las tomas”.

Tras recepcionar la denuncia, el fiscal regional, Alberto Ayala, señaló que remitirá los antecedentes a la fiscalía local de Antofagasta a objeto que sea designado un fiscal que investigue los hechos. A su vez, la autoridad reforzó el llamado a la ciudadanía a no caer en este tipo de estafas.

“La comunidad debe entender que no debe seguir comprando terrenos, que no están en venta, que la mayoría son terrenos de bienes de uso público que corresponde al ministerio de Bienes Nacionales y no están en venta. No caigan en este juego”, aseguró.

Finalmente, Ayala afirmó que, “quiero que la comunidad no siga siendo perjudicada independiente del contenido expreso de esta demanda”.

“El llamado hacia adelante es, señor, señora, si a usted le van a vender algún terreno, cualquiera sea la persona que lo haga, consulte con la autoridad competente. No enganche con promesas y ofertas de última hora que parecen muy ventajosas”, sentenció.