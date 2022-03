Jaime Bellolio: “Espero que al próximo gobierno no le toque la oposición que nos tocó a nosotros los últimos dos años”

A un día de dejar el cargo, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, recordó lo “implacable” que fue la oposición contra el Ejecutivo, algo que espera que no se repita con el presidente electo Gabriel Boric.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, el ministro dijo que durante el estallido social “hubo un grupo de personas, que van hacer parte ahora del próximo gobierno, que decidieron que no querían optar por la vida democrática, sino que querían ir por la vía insurreccional. Votaron en contra de la existencia del plebiscito, votaron en contra de las reformas para que hubiese una Convención, y solo al final se sumaron”.

Refiriéndose al Partido Comunista y parte del Frente Amplio, Bellolio apuntó que “ellos mismos fueron los que después empujaron al resto de la oposición, que se sintió un poquito culposa de esto, y pusieron nueve acusaciones constitucionales. Acusaron al ministro Mañalich en mitad de la pandemia, interpelaron al ministro Paris, y fueron muy duros en esa materia”.

“Nunca estuvieron de acuerdo con ninguna medida que se hizo en pandemia en nuestro país, siempre las criticaron todas, siempre trataron de boicotear algunas medidas y resulta que el manejo de la pandemia, junto con la vacunación, es uno de los punto más valorados por el resto del mundo y ocupan a Chile como ejemplo”, agregó.

“Nos tocó una oposición realmente implacable y cuando uno compara lo que ocurrió en enero, donde se aprobaron muchas leyes, si hubiésemos tenido esa colaboración durante más tiempo, los últimos dos años no tengo ninguna duda que estaríamos en un momento menos polarizado, en un momento en que las personas estarían mejor en su calidad de vida y la política no estaría tan tensa”, dijo la autoridad.

Consultado por si vio en el ánimo de algunos la intención de ver hacer caer al Presidente Piñera, respondió que “yo creo que después del 18 de octubre hubo grupos que organizadamente lo que querían era que el Presidente no terminara el periodo. El 19 de octubre el presidente del PC pidió la renuncia y lo siguieron haciendo, y después no suscribieron la salida democrática que había frente a esa crisis, y pusieron dos acusaciones constitucionales. En la última, que fue la más burda, porque además se aprovecharon de involucrar a su familia para pegarle políticamente a él. Yo creo que eso llega a un nivel muy bajo. Y en los pasillos, esa hipocresía de decir ‘yo sé que esto no tiene ninguna justificación, pero no como va a pasar en el Senado tengo que hacerlo igual, porque vienen las elecciones’, eso daña mucho a la democracia”.

“Eso es algo que uno lamenta y por eso hemos dichos tantas veces que espero que al próximo gobierno no le toque la oposición que nos tocó a nosotros los últimos dos años, y al menos yo voy estar empujando esa línea, de ser una oposición que marca su idea, y después de eso se dice veamos cuáles son los espacios de intercambio, de coordinación y de acuerdo, porque no hay que tenerle miedo a los acuerdos”, sostuvo Bellolio.