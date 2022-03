Alcaldesa Matthei se reunió con alumnas del Liceo Carmela Carvajal

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se reunió este viernes con la directiva del Centro de Alumnas del Liceo Carmela Carvajal, integrado por Illari Huenchumán, Constanza Parada, Rocío Galaz y Amapola Alchao, con el propósito de abordar los casos de vulneración de derechos que afectaron a estudiantes de distintos liceos emblemáticos de la comuna.

La edil señaló que “a raíz de la gravísima situación que ocurrió ayer jueves, tuvimos durante la tarde una reunión con el Centro de Padres y Apoderados del Liceo Lastarria. Esta mañana hemos tenido una reunión con todos los equipos directivos de nuestros colegios y liceos, y también con la directiva del Centro de Alumnos del Liceo Carmela Carvajal. Las directrices han sido clarísimas: Un niño que se siente violentado, un adolescente que se siente tratado injustamente, una persona que siente que lo están discriminando o maltratando, es una persona que está sufriendo intensamente, y una persona que sufre intensamente es una persona que no va a aprender, ni lenguaje, ni matemáticas ni nada”.

La autoridad manifestó además que este tema se ha venido conversando desde hace bastante tiempo con los equipos directivos, “de hecho tenemos un plan, que vamos a dar a conocer en un par de semanas más, para empezar con una nueva forma de educación, sobre todo de primero a cuarto básico en todos nuestros colegios”, precisó la jefa comunal.

Tras el encuentro, las alumnas se mostraron conformes con lo conversado con la autoridad. “Todas estamos muy satisfechas con cómo se ha viralizado esta situación. No podemos permitir que se repita ni aquí ni en ningún otro lugar, es repudiable. No podemos estar dejando que este tipo de situaciones pasen sin importar”, manifestó Illari Huenchumán.

Por su parte, su compañera Rocío Galaz, complementó que “es importante que esto no se vuelva a repetir porque estamos muy orgullosas de que se haya logrado movilizar y que este tema haya llegado a la alcaldesa, de que hoy estemos aquí, que esto se esté haciendo visible porque es algo muy grave. También queremos hacer el llamado a no olvidar que esto no sólo pasa aquí, sino que pasa de Arica a Punta Arenas, y que es importante darle visibilidad a todos estos temas, a todos estos abusos, en todo Chile”.

Regreso a clases

En la oportunidad, la alcaldesa Matthei se refirió al regreso a clases de los establecimientos municipales de la comuna, señalando que “el lunes retoman las clases todos nuestros colegios de enseñanza básica y jardines infantiles, y el Liceo Juan Pablo Duarte. Probablemente, el martes, el resto de los liceos, porque el lunes todavía tenemos que tener muchas mesas de trabajo con estudiantes, profesores y no estamos en condiciones todavía de retomar”.

“Quiero señalar que cuando se retomen las clases vamos a poner durante algún tiempo un énfasis muy prioritario en todo el tema de situaciones que afectan la credibilidad, la honra y el bienestar de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Tenemos que abordar eso de manera integral. Estoy segura que una vez que se puedan establecer las confianzas debidas, una vez que ellos sientan que esos temas han sido debidamente abordados, recién ahí vamos a poder tomar las clases normales, porque sencillamente vamos a tener la disposición de las alumnas y los alumnos a retomar los estudios”, concluyó la jefa comunal.