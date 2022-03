Consejeros y consejeras regionales inician periodo 2022-2025 

Con una actividad solemne se desarrolló este viernes, en dependencias del Palacio Cousiño, la primera sesión del nuevo Consejo Regional 2022-2025, que incluyó la Ceremonia de Juramento e Instalación del nuevo pleno compuesto por 34 consejeros -21 mujeres y 13 hombres- para el periodo 2022-2025.

La primera sesión de este Consejo Regional comenzó con el juramento del consejero Carlos Ward, quien al obtener la votación más alta, debió presidir la instancia en reemplazo del gobernador y presidente del pleno, Claudio Orrego, quien por problemas de salud no pudo estar presente.

En virtud de lo anterior, la máxima autoridad de la Región Metropolitana envió sus deseos de éxito a través de una carta donde mencionó que “los próximos serán años intensos para nuestra región. Tendremos que enfrentar grandes expectativas y necesidades ciudadanas en materias tan disímiles como seguridad, acceso y protección del agua, distribución justa de espacios públicos, infraestructura urbana, ciclovías, personas en situación de calle, etc., y tendremos que hacerlo con varias restricciones. Primero, porque tenemos muy pocos recursos financieros para hacerlo, tenemos el presupuesto per cápita más bajo del país y una cartera de arrastre que es más de dos veces nuestro presupuesto y, segundo, porque seguimos teniendo muy poco personal para llevar a cabo nuestras tareas en una región con 52 municipios y casi 8 millones de personas”.

“Ante estas restricciones y problemas, no tenemos derecho ni al pesimismo ni a bajar los brazos. Si no tenemos recursos, desde ya les quiero pedir su apoyo para que vayamos juntos a buscarlos en los distintos ministerios, servicios, empresas o en la cooperación internacional. Si no tenemos el personal suficiente, habrá que modernizar nuestra gestión haciéndola más eficiente mientras buscamos la forma de reclutar a nuevos profesionales y/o generar alianzas que nos lo faciliten. Si no tenemos las atribuciones, tendremos que pedirlas al nuevo Gobierno, al Congreso y a la Convención Constitucional. Finalmente, si no saben qué hacemos o quiénes somos, tendremos que hacer un gran esfuerzo de educación cívica y comunicacional para que la ciudadanía conozca y entienda nuestro rol, así como también sepa y valore nuestras obras”, mencionó el gobernador en su misiva.

Finalmente, agregó que “las y los felicito por este tremendo logro y responsabilidad que hoy asumen. Los más pobres, los más vulnerables, los que han perdido la esperanza, los que han sido marginados y discriminados, esperan mucho de nosotros. Por ellos, más que por nuestros partidos, tenemos el deber de dar lo mejor en el ejercicio de nuestro rol. A nombre de todo el equipo del Ejecutivo, desde ya les ofrecemos nuestro apoyo en esta apasionante tarea: construir una región inclusiva, segura, justa y verde”.

Al finalizar la ceremonia de instalación, en su calidad de subrogante, el consejero Ward afirmó que “es un honor y una tremenda responsabilidad presidir esta ceremonia por ser el consejero votado por más de 60 mil personas en instantes en que Chile está viviendo momentos tan especiales. Hago un llamado a todos los consejeros y consejeras, que comenzamos hoy nuestras labores, a tener mucha generosidad y disposición al diálogo para que trabajemos y logremos verdaderos acuerdos y progresos para toda nuestra región”.

Cabe mencionar que el Consejo Regional es un órgano colegiado, de elección popular, presidido por el gobernador regional, con facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, donde su objetivo principal está puesto en distribuir y aprobar recursos y fondos, tales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como otras importantes labores para el desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago.