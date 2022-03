Presidente Boric por violencia en la Macrozona Sur: “No es el conflicto mapuche, es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir”

El Presidente Gabriel Boric emitió su primer discurso desde el Palacio de La Moneda, donde abordó diversos temas, tales como el conflicto que se vive en la Macrozona Sur.

“Sabemos también compatriotas que enfrentaremos grandes desafíos en el norte y en el sur. En el norte por la crisis migratoria donde vamos a retomar el control de nuestras fronteras y trabajaremos junto a nuestros países hermanos”, señaló.

“Quiero también decir de que en el sur tenemos un problema, (…) antes se hablaba de la ‘pacificación de La Araucanía’, qué término más burdo e injusto. Después algunos decían ‘el conflicto mapuche’, no señores, no es el conflicto mapuche, es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir; y allí la solución no es ni será la violencia, trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso de despojo”, sostuvo.

En este sentido, planteó que “el reconocimiento a existir de un pueblo, con todo lo que eso implica, será nuestro objetivo y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas”.

Enfrentar la delincuencia

Otro objetivo del Mandatario será combatir la delincuencia. “Reconocemos también que millones de chilenos y chilenos viven hoy día con temor, no podemos mirar para el lado ante eso y vamos a enfrentar el problema de la delincuencia, enfrentando la desigualdad social -que es su origen- y también con una reforma a las policías que asegure presencia en los lugares donde más se necesita”.

“Que aumente la efectividad en la investigación y que se concentre en las organizaciones criminales y de narcos que destruyen nuestros barrios”, añadió.

“Le doy un mensaje a quienes han hecho de la delincuencia algo común y creen que pueden vivir en la impunidad, no quiero frases grandilocuentes, quiero decirles que los vamos a enfrentar con la comunidad y quiero decir también que necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. Y por eso, el día de ayer hemos retirado las querellas por Ley de Seguridad de Interior del Estado, porque tenemos la convicción de que como chilenos y chilenas tenemos que volver a encontrarnos y vamos a trabajar intensamente en aquello”.

Educación

Sobre la educación en el país, el Jefe de Estado enfatizó que “nos vamos a preocupar específicamente por la educación, donde hay una brecha gigante producto de la obligación de cerrar las escuelas”.

“Tenemos que volver a abrir las escuelas para que nuestros niños y niñas vuelvan a encontrarse, generando -por cierto- todas las condiciones de seguridad, para que ello sea posible”, indicó.

Economía

En cuanto al ámbito económico, el Presidente planteó que “vamos a implementar con mucha energía la consolidación de nuestra economía, recuperar nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales, un crecimiento que sea sustentable. Nunca más zonas de sacrificio, el Estado también es responsable”.

“Queremos que las pequeñas y medianas empresas que generan valor, vuelvan a crecer“, cerró.