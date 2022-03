“Debe ser un error de gráfica”: Ex subsecretaria de Salud aclaró que clases presenciales siguen siendo obligatorias

María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, aclaró que las clases presenciales siguen siendo obligatorias y que las supuestas modificaciones realizadas el 10 de marzo por la administración saliente al Plan Paso a Paso corresponden a “un error de gráfica”.

“La resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica”, explicó Valenzuela.

“Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue“, agregó la ex autoridad.

Por otra parte, el ex ministro Raúl Figueroa indicó: “De acuerdo a las resoluciones no hay cambios. Sigue siendo obligatorio. Las gráficas tienen un error cuyo origen desconozco. Lo que importa son las resoluciones“.