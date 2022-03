Presidente Boric tras el Te Deum: “Me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora”

El Presidente Gabriel Boric indicó este domingo que le molestó ver al cardenal Ricardo Ezzati durante la ceremonia de ayer del Te Deum ecuménico, el cual tiene por nombre oficial “Oración por el pueblo de Chile y el nuevo Gobierno”

Durante una actividad en la comuna de La Pintana, el Mandatario recordó que “ayer tuvimos una oratoria en la Catedral Metropolitana con los diferentes credos, antes de eso, por primera vez, habíamos tenido en La Moneda un rogatorio con los diferentes pueblos que habitan el país que llamamos Chile, y decidimos hacerlo primero porque queremos que se sientan incluidos”.

“Les hablo de los ritos que pierden a veces sentido y que tenemos que cuestionarlo. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños“, sostuvo.

“No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no la podemos seguir naturalizando, porque en este gobierno van a estar presente los niños y las niñas”, agregó.