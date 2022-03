Constituyente Marcos Barraza denuncia que fue agredido “por fanáticos de la ultraderecha”

Este lunes el convencional del distrito 13, Marcos Barraza, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de una agresión por parte de un grupo de personas mientras se desplazaba por el centro de Santiago.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el psicólogo mostró como un grupo lo perseguía mientras le gritaban con un megáfono. Además se aprecia cómo una mujer con una bandera chilena lo atacó cubriéndole la cabeza y tirando con fuerza mientras le gritaba. Posteriormente además se confirmaría la detención de esta mujer por parte de Carabineros.

“Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, escribió Barraza junto al video.

Revisa el momento a continuación.