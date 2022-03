Irina Karamanos: "No soy ni primera ni dama (...) pienso que hay que salir un poco de ese término conservador y clasista"

Irina Karamanos, antropóloga, cientista social y politóloga, y actual pareja del Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al rol que tendrá en el Gobierno y aseguró que uno de sus objetivos será “cambiar” el espacio de Primera Dama y todo lo que conlleva ese término.

En entrevista con Mario Kreutzberger, la profesional enfatizó que “yo estoy aportando política y emocionalmente en este momento al proyecto del Gobierno, a la instalación del Gobierno”.

“Seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios. En mi caso en particular, yo me propuse cambiar un espacio, no me identifico mucho con el rol de Primera Dama, pero sí con cambiar ese espacio, bueno porque no soy ni primera ni dama, en ese sentido pienso que hay que salir un poco de ese término conservador y clasista“, sostuvo en el programa “Las caras de La Moneda”.

“Por eso creo que tomamos un desafío muy interesante, que el feminismo en general quizás no está en esos lugares”, complementó.

Consultada respecto a la conformación de “una familia” con el Mandatario, Karamanos aclaró que “yo creo que es una decisión que tomaremos eventualmente como pareja, pero también es una pregunta que a nuestra edad se hace mucho, me imagino que muchas personas podrán sentirse identificadas, sobre todo mujeres que nos preguntan mucho esto”.

“Pero creo que estamos embarcados en este momento en un proceso que nos hace sentir también muy realizados y nos estamos proyectando en eso primeramente”, concluyó.