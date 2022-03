Presidente Boric en ARCHI por escasez hídrica en la RM: “No podemos descartar eventuales racionamientos de agua”

Este lunes el Presidente de la República, Gabriel Boric, brindó su primer entrevista radial como mandatario del país. En la ocasión el jefe de Estado conversó con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) donde se refirió entre otros temas a la escasez hídrica que ha debido enfrentar el país.

“Es uno de los principales desafíos que tenemos como país, yo espero e imagino que vamos a tener un gran consenso en que tenemos que enfrentarlo juntos. Acá tenemos dos problemas que son distintos, uno es la sequía, las causas naturales, muchas producidas por el ser humano. Otro es el uso del agua“, explicó.

“Tenemos que mejorar el racionamiento del agua y terminar con la concentración de derechos del agua en ciertos lugares, que han dejado a la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso. Cuando nosotros hemos dichos que no es solo sequía sino también es saqueo, yo lo reitero. También vamos a seguir potenciando la solución de plantas desalinizadoras”, detalló.

En la misma línea el mandatario además propuso “mejorar el aprovechamiento de las aguas grises para el riego de las agriculturas, es algo vamos a aprovechar. Lo hemos conversado con el ministro de Agricultura, designamos una persona muy importante en la CNR (Comisión Nacional de Riego)”.

Respecto a la situación en la Región Metropolitana, el Presidente mencionó que “tenemos un problema en el sector oriente, donde no podemos descartar eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis. Es algo que el propio expresidente (Sebastián) Piñera me advirtió, que más allá de su voluntad iba a ser un tema sobre la mesa”.

“Yo no lo descarto, y por eso hago un llamado a las familias del sector oriente, a las alcaldías, a usar todas las medidas de ahorro posibles, en particular en materia de riego, no regar durante el día, cuidar mucho más el consumo“, subrayó.