Presidente Gabriel Boric explicó la “vuelta” detrás de Piñera en el cambio de mando

A pocos días de asumir como Presidente de Chile, Gabriel Boric se refirió este lunes a la “vuelta” que se dio detrás de Sebastián Piñera en la ceremonia del cambio de mando, una de las imágenes que se hizo viral en las redes sociales hasta la fecha.

En ‘Las Caras de La Moneda‘, programa de Canal 13 y que conduce Mario Kreutzberger (Don Francisco), el actual Jefe de Estado del país explicó la razón de su gesto en la ceremonia el pasado viernes 11 de marzo.

El Presidente Boric ya ha explicado en varias oportunidades que desde pequeño sufre de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y que en 2021 recibió tratamiento para enfrentar este trastorno. Esta fue la razón por la cual dio una “vuelta” en el cambio de mando al momento de subir para recibir la banda presidencial y jurar como Presidente de Chile.

“Tengo TOC y una de las cosas que pasan cuando uno tiene TOC controlado como es mi caso, gracias a haber tenido accesos a tratamientos y que ojalá podamos trabajar muy fuertemente con la ministra (de Salud) Begoña Yarza para que todo el mundo tenga acceso a tratamientos en padecimientos vinculados a la salud mental”, señaló el Mandatario número 34 del país.

Asimismo, agregó que “cuando uno lo tiene controlado se naturalizan ciertos rituales. Cuando era chico, en algún momento producto del TOC, tenía que ponerme en la posición en la que había nacido en el mundo, entonces me di muchas vueltas sobre mi propio eje, después de eso no tengo que dar ninguna vuelta más”.

“Cuando estaba entrando al escenario me tenía que dar una vuelta, porque o si no iba a quedar desfasado. Pero no me doy cuenta de eso, lo hago de manera automática“, explicó en el programa que conduce Don Francisco.