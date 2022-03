Lagos Weber: “Debemos recuperar la impronta en las relaciones internaciones”

Durante su participación de manera telemática, en el seminario “Guerra en Ucrania: Impactos en Chile“, que impartió el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CLAPES UC), el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, compartió su mirada acerca de la crisis en el país de Volodímir Zelenski y sobre los eventuales impactos que podría traer el conflicto en la economía nacional.

En el espacio donde compartió panel con la analista internacional e integrante del Consejo Asesor Nacional de CLAPES UC, Karin Ebensperger y el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, el parlamentario PPD indicó que, a su juicio, las consecuencias de la invasión rusa a territorio ucraniano podrían generar “consecuencias indirectas” en el desarrollo de la economía nacional.

“Las consecuencias para Chile, no nos impactan directamente porque vamos a dejar de exportar salmón o cobre (…) sino son las consecuencias indirectas. Esas son las que nos van a generar un problema grande y no sé si nosotros, en el día a día, estamos internalizando los impactos de este conflicto. (…) Todavía no se observa qué medidas vamos a tomar ante algo que nos va a afectar severamente, porque si llega a haber una tasa de inflación del 8 ó 10% a partir de una alza del precio del cobre, eso va a tener un impacto en nuestra economía, y no tengo claro si vamos a tener que abordarlo rebajando el impuesto a los combustibles, o generando otro tipo de mecanismos para tratar de suavizar los impactos“, señaló.

Al respecto, Lagos Weber contextualizó que “Chile ha sido integrado, se integró al mundo en términos políticos, económicos y financieros, y yo quiero preservar esa integración, que es la única que nos puede tirar hacia adelante y manteniendo un pie de apoyo para que no seamos una sola voz aislada en el mundo. Para eso, tenemos que seguir insistiendo en nuestros acuerdos, pero no sólo en los de carácter comercial, que son fundamentales para nosotros“, indicó.

En esa línea, el exintegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, agregó que, a su juicio, “también, debemos escuchar señales rápidas y seguir integrándonos al tema internacional, que se firme el Acuerdo de Escazú y el Pacto Global de Migraciones. Creo que es una importante escena que busquemos para Chile, que recuperemos la impronta que tuvimos en materia de relaciones internacionales y no pasemos por ciertas indignidades que tuvimos en el pasado”, cerró.

Agencia Uno.