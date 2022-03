Ministra Vallejo: “Quien crea que puede intimidar a la ministra Siches está muy equivocado”

La visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Ercilla, Región de La Araucanía, quedó frustrada tras el reporte de disparos cercanos a la comitiva de vehículos del gobierno.

En primera instancia, la autoridad quedó bajo resguardo en una comisaría de la zona, pero luego salió al interior de un auto que avanzó cerca de una cuadra y se bajó para subirse a otro vehículo.

Siches tenía coordinado reunirse con el padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, en Temucuicui, quien calificó la visita como “improvisada” y afirmó desconocer los detalles de lo sucedido.

Tras el incidente, al vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desde La Moneda, confirmó que la ministra Siches “se encuentra bien” y el incidente se trató de disparos al aire.

“Quiero señalar que el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Wallmapu, y particularmente en La Araucanía, es un camino que sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo sabemos que no va estar exento de dificultades, sabemos que probablemente hay muchos que no quieren el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través de diálogo, sin embargo nuestro itinerario va a continuar“.

“Quien pretenda, o quien crea que puede intimidar a la ministra Siches, está muy equivocado”, agregó.

Consultada por si esto modifica la opinión del gobierno sobre extender el Estado de Excepción en la macrozona sur, dijo que justamente esto sucedió mientras regía la medida, siendo una medida poco eficaz.