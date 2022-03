Vehículo quemado impidió paso de ministra Siches y dejan mensaje: “Mientras existan presos políticos mapuches no habrá diálogo”

El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, César Schibar, abrió una investigación de oficio luego del incidente que afectó a la ministra del Interior, Izkia Siches, este lunes en Ercilla, Región de La Araucanía.

Según detalló el fiscal, la comitiva de seguridad de las autoridades de gobierno se encontró con un vehículo quemado, cortando la ruta a Temucuicui, donde iban las autoridades a reunirse con el padre de Camilo Catrillanca.

Tras las primeras diligencias, Schibar dijo que “lo que se escucha de acuerdo a lo informado por testigos, se escucha disparos en el sector y se observa este vehículo que obstruía el normal paso de vehículos destruido por el fuego“.

Bajo este este escenario, el fiscal dijo que preliminarmente se configuran los delitos de incendio por el automóvil quemado, el delito de disparos injustificados y el atentado a la autoridad.

Fotos difundidas por Agencia Uno evidencian el estado del vehículo, además de una pancarta dejada en el lugar. En esta se puede leer: “Izkia Siches. Mientras existan presos políticos mapuches no habrá diálogo. Por Kamilo Katrillanka y todos los caídos en Wallmapu no aceptaremos ningún soborno de un Estado asesino. Fuera forestales, latifundio. No más militarización. Resistencia Mapuche”.