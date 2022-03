Diputado Flores emplaza al Mineduc por problemas en Junaeb: Denuncia escasez de raciones alimenticias

Una carta directa al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, envió el senador Iván Flores, pidiéndole a la nueva autoridad que revise lo que está ocurriendo en la Junaeb y los problemas que se han originado con el consorcio que se adjudicó los servicios al término del mandato del expresidente Sebastián Piñera.

“Se trata de las raciones alimenticias de niños, niñas y adolescentes y hoy ya estamos con problemas que se repiten varias regiones; lo advertimos, pedimos fiscalización a Contraloría, aún sin resultados”, afirmó el legislador DC.

Al respecto, el senador Flores informó que ha recibido una serie de antecedentes de “inexcusable discriminación a las manipuladoras de alimentos al negarles la renovación de contrato, por ser partes de uno de los sindicatos que acusó prácticas antisindicales de la empresa ganadora en la licitación, esto, en la región de Los Ríos”.

“Por otro lado, tanto en el Maule como en Aysén se nos ha informado que hay problemas con los insumos en la preparación de alimentos. Todo esto está generando un problema enorme, que nos preocupa y que debe ser revisado a la brevedad”, sostuvo.

En el caso de Aysén, las manipuladoras ya anuncian “paro de brazos caídos”, tras la falta de productos alimenticios lo que no les permite completar las minutas que a diario deben entregar en los desayunos y almuerzos a los estudiantes.

Flores señaló, además, que “pedí a Contraloría una revisión del proceso de fiscalización y no hemos tenido respuesta, pero, ante los hechos que ya estamos conociendo, he pedido al ministro de Educación que tome cartas en el asunto y que ponga bajo la lupa lo que ocurre para pedir y exigir que se cumplan con las exigencias que la empresa encargada del suministro y preparación de alimentos y no se pongan en riesgo la necesarias raciones de los estudiantes”.

Finalmente, el senador DC agregó que “si se permitió un negociazo con un tema tan sensible y de tanta relevancia como es la entrega de más de cien raciones diarias a escolares que dependen de esta fuente calórica, hoy -cuando se ve difícil poner marcha atrás- lo que corresponde es exigir que se cumpla con lo corresponde y que se ponga término a cualquier práctica que afecte a las manipuladoras, esenciales en la preparación de alimentos”.