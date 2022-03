Gobierno Regional del Biobío dio el vamos al Consejo Consultivo de alcaldes y alcaldesas del área metropolitana

En el Salón Prat del edificio del GORE Biobío se desarrolló la actividad que convocó a 11 municipios de la provincia de Concepción: Coronel, Chiguayante, Hualqui, Penco, Tomé, Lota, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Hualpén y Concepción.

La jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, Claudia Toledo, se refirió a los temas que se abordarán en esta instancia: “Hay algunos temas que están por ley, por ejemplo, opinar sobre el plan regulador, pero no aparte, sino en conjunto, opinar con respecto al Plan Metropolitano de Transportes, lo mismo, no en silos, sino en conjunto. La idea es que podamos que esas instancias, esos planes que son de alguna forma intercomunales y que involucran a más de una comuna, en realidad podamos abordarlo en conjunto y no de manera separada, eso es de las grandes ventajas que ofrece este proceso metropolitano, abordar estos temas que son complejos”.

El gobernador regional, Rodrigo Díaz, quien preside este Consejo, añadió que “hemos concordado sesionar mensualmente para poder hacer realidad lo que la norma nos está dando. Se da una posibilidad que no existía para que no sean solo los ministerios centrales los que bajen, casi a través de silos, con labores que son muchas veces mal planificadas o mal coordinadas y que lleguen directamente al territorio; lo que queremos es que lleguen los ministerios, se sienten con todas las ciudades y que a partir de esa conversación, les podamos decir: estas son las cosas que necesitamos”.

Díaz explicó a modo de ejemplo: “La Ruta del Itata se tiene que relicitar este año. Bueno, las conversaciones se han hecho con la comuna de Penco, porque es parte del territorio, pero no se ha conversado con el resto de las comunas, esta ruta conecta no solo con Penco, conecta al Gran Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén, etc. Entonces sería interesante tener esa conversación con miradas común, por ejemplo, sobre el precio del peaje, sobre qué obras se van a agregar, porque esa es una ruta muy cara, porque se construyó donde no había nada (…) por qué no podría ir la línea del tren que nos conecte hacia el norte (…) o por ejemplo abordar los temas de congestión”.

En las próximas semanas los equipos de las instituciones acordaron revisar temas relativos al Plan Regulador Metropolitano, la congestión vehicular y el reglamento del Consejo.