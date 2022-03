Ministra Vallejo sobre contradicciones en el Gobierno por “presos políticos mapuche”: “Tenemos un problema que es mucho más complejo y que no se restringe a un titular”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las contradicciones generadas por parte del Ejecutivo sobre la existencia de “presos políticos mapuche”.

Particularmente, la autoridad abordó las declaraciones emitidas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien afirmó que no existían ese tipo de detenidos, una opinión diferente a la del titular de la Segpres, Giorgio Jackson, quien dijo que sí habían.

“En esto yo quiero ser sumamente clara respecto a si hay o no presos políticos mapuches. Aquí no hay diferencia, se ha tratado de instalar que hay una mirada distinta entre la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior”, comenzó expresando.

“Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es algo que es de toda lógica, respecto al sistema judicial y la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica, pero aquí tenemos desde el punto de vista político un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular y hay que entender la complejidad del asunto”, complementó.

“Por eso nosotros estamos buscando darle una respuesta integral y compleja a un problema que es complejo. Hay reivindicaciones de los pueblos originarios, hay desconfianza respecto al sistema judicial, porque han habido situaciones de presos políticos. El caso que lo ha mencionado muy bien el ministro Giorgio Jackson, que sucedió con la machi Francisca Linconao es real”, puntualizó la vocera de Gobierno.

En este sentido, aseguró que “lo único que les pido es que tratemos de no restringirnos a titulares porque eso no va a solucionar el problema que tenemos que es de desconfianza, de separación y no de reencuentro. No hay diferencias aquí”.

Disparos en La Araucanía

En cuanto a la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la Región de La Araucanía, donde se registraron disparos, la secretaria de Estado planteó que “sabemos que el foco de la atención ha estado instalado sobre la visita a Temucuicui, pero la agenda en La Araucanía fue mucho más amplia que eso“.

“Sin lugar a dudas vamos además a seguir desplegándonos en La Araucanía, el diálogo es lo que nosotros vamos a querer potenciar y fortalecer, y todas las mejoras que propicien mayor entendimiento con nuestros pueblos originarios y, particularmente, el pueblo mapuche, que tiene una profunda y legítima desconfianza con el Estado chileno, con el sistema de justicia”, sostuvo.

Según dijo la ministra, “va a partir ya más que nada la próxima semana una planificación mucho más al detalle de eso, pero esta idea -y yo quiero insistir en esto y como lo dijo el general director de Carabineros también- tuvo planificación policial, tuvo semanas de preparación, aquí hubo planificación, y efectivamente hay cosas que pueden surgir en el camino”.

“Todos lo hemos dicho como Gobierno, y la ciudadanía que votó por nosotros sabe que esto no iba a ser fácil, pero lo importante es enfrentar con valentía, con convicción e insistir en que nuestro camino está atrasado, porque tenemos plena convicción de que es el camino necesario para avanzar en soluciones de fondo al conflicto que hemos tenido lamentablemente el Estado chileno con nuestras primeras naciones”, indicó.

La autoridad señaló que “yo creo que hay cosas con las que probablemente nos vamos a enfrentar y como lo dijo el Presidente, vamos a cometer errores, pero necesitamos también la colaboración de todos los sectores, más que amenazas, más que anuncios de fiscalización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpelaciones, en esta primera de más de 200 semanas que vamos a tener de Gobierno, el mayor ánimo de colaboración”.

Finalmente, la ministra Vallejo comentó que “van a surgir probablamente estos problemas, pero esto tuvo una planificación. Incluso, desde el momento del triunfo se empezó a trabajar en planificación respecto al norte, por la situación humanitaria, la situación migratoria, y también el sur. Y también se hizo planificado -insisto- con Carabineros de Chile. Entonces, bueno, podrán surgir más cosas pero lo importante es que vamos a irlas enfrentando en conjunto”.