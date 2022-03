Valparaíso: Lagos Weber pide apoyo al Gobierno para mejorar transporte público

El senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, volvió a plantear la necesidad de mejorar el sistema de transporte público en las diferentes comunas de la zona.

En este sentido, el parlamentario reiteró que “la situación del transporte público a lo largo de Chile y en gran parte de las comunas, es muy deficiente, y en particular en Valparaíso, Viña del Mar, en San Antonio, Hijuelas, o Los Andes, tenemos una situación donde hay mucha insatisfacción”.

En esa línea, sostuvo que “se nos acercan representantes de juntas de vecinos, ciudadanos que piden que tengamos un servicio de transporte público que esté a la altura de la dignidad que merecen sus usuarios”.

“Hoy día, no hay una fiscalización adecuada, los horarios no se cumplen, hay menos máquinas transitando de las que se requiere, hay un déficit de conductores y este tema no es de este gobierno; se lo planteamos en la gestión de la Presidenta (Michelle) Bachelet en su minuto, y al gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, por lo que es una materia que se arrastra”, añadió el legislador oficialista.

A juicio de Lagos Weber, “en el caso particular del Gran Valparaíso, se requiere a la brevedad, hacer una relicitación, rediseñar los tramos o recorridos, y tener un sistema de fiscalización real”.

Agencia Uno.