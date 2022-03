Siches realizó balance de su primera semana como ministra del Interior y se refirió a La Araucanía: “No solo se requiere seguridad”

Izkia Siches realizó un balance de lo que fue su primera semana en su nuevo cargo como ministra del Interior. Por medio de su cuenta de Twitter, la autoridad calificó sus primeros días como “intensos” y “no exentos de dificultades”.

“Me ha tocado liderar un Ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país. ¡Muchas gracias a quienes me han dado su apoyo y a mi equipo!”, escribió Siches en la publicación.

Además, en el registro explicó: “Después del cambio de mando, el lunes partimos con todo con el trabajo: reuniones con el Presidente, con el comité político, con los distintos partidos políticos de Gobierno, con nuestros subsecretarios y también con nuestro gabinete”.

Posteriormente, la ministra abordó su paso por La Araucanía sin referirse al incidente que vivió su comitiva en Temucuicui, donde desconocidos dispararon en múltiples oportunidades al aire.

“En conjunto con distintos ministros y ministras llevamos la potencia del Estado para demostrar que no solo se requiere seguridad (…) Fuimos a defender el Estado de Excepción Constitucional del norte con senadores y diputados, tuvimos reuniones con Municipalidades y hoy (viernes) cerramos la semana con la reunión con todos los delegados presidenciales de Arica a Magallanes”.

“Este trabajo recién comienza, no ha estado exento de dificultades… Cuento con mi familia para hacer mi trabajo, pero debemos hacer que las instituciones se transformen y la corresponsabilidad nos permita desempañarnos en el rol como el que hoy ocupo”, cerró Siches.

