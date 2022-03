Juan Sutil criticó a la Convención Constitucional: “No están oyendo a la racionalidad de la ciudadanía”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, criticó el rol de la Convención Constitucional. Según indicó, la instancia genera “más división, menos partición y segregación”.

En entrevista con el programa “Mesa Central” de Canal 13, Sutil manifestó: “No están oyendo a la racionalidad de la ciudadanía, y están yendo igual que Arturo Part, todo o nada, ‘al abordaje muchachos’ y a morir. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos podemos quedar con una Constitución acéfala, entonces una terceras vía como plantea la Convención de Venecia me parece una buena opción, una tercera vía de cómo resolvemos este problema“.

“Aspiro a que Chile si llegue al desarrollo, tenga cohesión social, tenga mejores derechos sociales para las personas, pero eso se construye a través de generar cohesión, acuerdos. Lo que estamos viendo en la Convención es precisamente lo contrario, es más división, menos participación, segregación y no están construyendo las reglas y los acuerdos claros“, complementó.

Por otra parte, Sutil criticó el programa que establece la creación de empresas públicas, como ferreterías, constructoras, inmobiliarias y farmacias.

“Cuando tú estás compitiendo con recursos del Estado, subsidios, generación que no se condice con el justo y correcto competir (…) Yo creo que no es bueno porque no es sustentable ni sostenible en el tiempo”, señaló el presidente de la CPC.

Además, realizó un llamado al Presidente Gabriel Boric para que se realice “un gran pacto de gobernabilidad que vaya más allá de un acuerdo por una reforma tributaria”, enfatizando que el foco el nuevo Gobierno debe mejorar la inversión.

Para lograrlo, Sutil reconoce que “lo primero es ver qué va a pasar con el proceso constitucional”, apuntando a que la instancia “nos escuchan, pero no nos oyen. La Convención no está oyendo”.