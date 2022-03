Detienen a empleado civil por robo de armas desde recinto del Ejército

Tras el robo de al menos 50 armas desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC) durante la madrugada de este lunes, se confirmó la detención de un empleado civil que estaría involucrado en el caso.

Según la institución, el hombre prestó declaración a Carabineros y la Fiscalía, ya que “habría facilitado la sustracción y entrega de las armas a una organización delictual, siendo ello detectado por personal de guardia, quienes activaron los protocolos dispuestos”.

El organismo también informó la apertura de un sumario para investigar la responsabilidades administrativas del caso.

Las armas sustraídas se tratados de pistolas “y otros accesorios de internación particular, y que se encontraban almacenadas para su respectiva certificación”.

“Es armamento el cual se entrega a las armerías, que es donde se realiza el banco de pruebas. No hubo ningún tipo de fuerza, violencia, no hay personas lesionadas ni se utilizó la intimidación para cometer el hecho”, indicó Carabineros, quien aseguró que lo responsables no ingresaron al recinto, sino que se quedaron afuera.

Según información preliminar, esto se habrían hec ho pasar por proveedores.