Exministro Mañalich señala que mantener el uso de mascarilla al interior de las salas de clases “es una indicación sensata”

El Ministerio de Educación (Mineduc) este lunes anunció una serie de medidas para el funcionamiento de los colegios y continuar con la presencialidad de las clases, una de ellas es que se mantendrá el umbral del 80% de vacunación contra el Covid-19 para establecer el aforo en las salas de clases.

Sobre esto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que “es perjudicar más castigando, no poder presentarse a la escuela a quienes por razones que son ajenas a ellos, porque un niño de cuatro años no tiene ninguna responsabilidad si está vacunado o no. Es una cosa impropia e inconstitucional”.

Es por ello, que en conversación con ‘La Mañana de Agricultura‘, llamó a “hacer un esfuerzo gigantesco por alcanzar este umbral de vacunación contra el Covid en la población más vulnerable, de manera tal que no sean limitados en su presencialidad continua a clases“.

Sobre la vuelta a las salas de clases en los establecimientos educacionales, enfatizó que “cualquier esfuerzo por lograr presencialidad y mantenerla y no retroceder, es un esfuerzo que vale la pena“. Para lograr esto, indicó que “hay que gastar recursos fiscales, hay que hacer campañas de vacunación, hay que hacer testeos para permanecer en clases”.

Ante esto último, aseveró que “la trazabilidad es una cosa fundamental y tiene que estar focalizado en los objetivos sobre mantener la presencialidad de clases”, ya que a su juicio los colegios “no son lugares que se produzcan grandes contagios, pero hay que proteger la escuela, para que un niño que está con fiebre se le haga un test y un aislamiento”.

Relajar algunas medidas de prevención contra el Covid-19

En algunos países de Europa ya han relajado algunas medidas que previenen el Covid-19, por ejemplo, flexibilizando el uso de la mascarilla en espacio público. De hecho, en São Paulo anunciaron que no exigirán más el cubrebocas en los sitios abiertos, a excepto del transporte público, recintos hospitalarios y unidades de salud.

Sobre esto, el doctor Mañalich dijo que adoptar este tipo de medidas “tiene que estar basadas en datos” y si se habla del interior de una sala de clases hay que “mantener una ventilación incluso cuando haga frío, los niños que van a tener que estar más abrigados”.

Asimismo, apuntó que mantener el barbijo en la sala de clases “resulta esencial con una reducción del contagio, atribuirle al uso de mascarilla dentro del aula de alrededor de 30%“.

Respecto a la utilización en los espacios libres o cuando el estudiante sale al patio de la escuela, explicó que “la evidencia es más dudosa y es posible que en esos espacios puede haber un relajamiento del uso, pero dentro del aula, donde se respira un aire común y un número de niños que puede llegar a ser más de 40 en un espacio relativamente reducido, pareciera que mantener la mascarilla al menos durante este invierno es una indicación sensata“.

