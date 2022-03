Ministro de Transportes: “La decisión de subir el impuesto a los combustibles queda para un poco más adelante”

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, reiteró este martes que está en el plan de gobierno subir el impuesto a los combustibles, sin embargo, no el momento.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, la autoridad sostuvo que “cuando la gente opta por el transporte privado genera un montón de costo en los demás, que no internalizan o no lo hacen propios. Si yo sacara uno de esos autos, habría un montón de gente que llegaría antes, y ese es un costo que la persona que toma la decisión de ir en auto no lo hace propio”.

En ese sentido, apuntó que “para que el sistema funcione de forma eficiente es clave que sea así, y los automóviles tienen un costo importante asociado, no solo a la congestión, sino que también el uso de los combustibles nos lleva a un espiral de mayor contaminación y gases de efecto invernadero, que hoy nos tiene en una crisis climática global”.

Frente a ese argumento, el ministro dijo que “hoy día tenemos que ver cómo poder desincentivar el uso del automóvil, al mismo tiempo que fomentamos y promovemos alternativa que sean de calidad y resulten atractivas”.

Consultado por el alza de tributos, respondió que “el aumentar el costo de los combustibles es un dolor inmenso para un montón de personas, y estamos en un momento en el planeta y en la civilización, en que el costo de los combustibles está bastante alto”, debido a la guerra de Ucrania, entre otros problemas.

Añadió que “como gobierno esa decisión de subir el impuesto a los combustibles queda para un poco más adelante, pero sí está en el programa que el costo de los combustibles debiera ser más alto del que es hoy, al momento que se escribió el programa, para poder generar la mayor cantidad de incentivos a todos los actores de repensar si realmente lo que quiero es usar mi automóvil para ir al trabajo o si mejor lo dejo en casa y le doy una oportunidad, como hice yo hoy, de tomar un modo alternativo como la bicicleta o el transporte colectivo”.

Otra alza que no se efectuaría en el corto plazo es el alza de la tarifa del transporte público, luego que el panel de expertos lo pudiera recomendar en su próxima reunión. “Lo más probable es que decidamos no implementar esa tarifa porque creemos que no es oportuno para un alza tarifaria”, dijo Muñoz.

“Hoy la congestión vehicular está haciendo crisis en muchas ciudades de Chile, y ese es un patrón que es muy preocupante, porque si las personas van a salir en transporte privado a sus viajes cotidianos que salen normalmente a las mismas horas, las ciudades no van a aguantar, no hay forma. Ahí la alternativas son bien claras, pero son todas un poquitín impopulares para los automovilistas, es la única alternativa que uno tiene, y tiene que ver con restringir el uso del automóvil, destinar parte del espacio vial a los modos alternativos para que la gente se cambie a los modos que son mucho más eficientes”, dijo el secretario de Estado.

Revisa la entrevista a continuación: