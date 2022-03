Ministra Siches critica al sistema de judicial: “Si pillo una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada”

La ministra del Interior, Izkia Siches, sostuvo que existe clasismo en el sistema judicial, poniendo como ejemplo una persona de Las Condes y de La Cisterna.

Durante su participación en Agenda Política, de Icare, frente al beneficio de libertad dominical a los condenados por el caso Luchsinger Mackay dijo que “¿por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no?”.

“Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno“, agregó, según consignó Meganoticias.

En esta línea, ejemplificó señalando que “si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad”.

“Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal”, concluyó.