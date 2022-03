Reunión interministerial permitió que autoridades de cinco carteras conocieran iniciativa que busca retomar la manufactura de vacunas en Chile 

Conocer el proyecto de construcción de una nueva planta productora de vacunas, ese fue el principal objetivo de la reunión que sostuvieron hoy en el Palacio de La Moneda los ministros de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar; de Salud, María Begoña Yarza; de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, de Economía Nicolás Grau; y de Obras Públicas, Juan Carlos García, acompañados por José Miguel Benavente, vicepresidente de la Corfo.

En la actividad, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi y el director de Innovación de esta casa de estudios, Carlos Saffie, presentaron el nuevo Centro de Producción de Vacunas que construye esta casa de estudios y que está diseñado como una planta multipropósito, que permitirá la producción de vacunas, anticuerpos monoclonales y otros biofármacos.

La iniciativa contempla la producción, purificación y manufacturación de vacunas, retomando la fabricación completa en el país.

“La pandemia de Covid-19 nos ha mostrado que es necesario contar con respuestas propias frente a este tipo de situaciones. La experiencia nos ha demostrado que la capacidad de producción de vacunas no da abasto para una respuesta rápida para todos los países”, señaló el ministro de Ciencia, Flavio Salazar.

Respecto de la actividad, el secretario de Estado explicó que se habló sobre cómo recuperar ciertos grados de soberanía a la hora de producir vacunas y biofármacos en nuestro país.

“Existen varios proyectos en ese sentido, con una visión integral que requiere la asociatividad de la academia y un fuerte impulso desde el Estado. Eso es lo que hoy día estamos modelando, saber cuál será nuestra participación como Estado, porque desde el punto de vista de la necesidad y desde la justificación, claramente hoy día Chile necesita dar un salto y recuperar capacidades que tuvo hasta principios del año 2000, de producir vacunas en nuestro territorio y de alguna forma proyectar un desarrollo basado en mayor conocimiento y complejidad, posicionándonos como un país más moderno y que esté al servicio de su pueblo y su comunidad”, sostuvo.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, indicó que la respuesta a esta pandemia ha sido recurrir al mercado internacional para tener acceso a las vacunas, quedando al arbitrio de los elementos del mercado. “Proyectos como éste, permiten adaptarse al nuevo desafío y dar una respuesta local, pero no solo de Chile, sino a nivel regional”, dijo.

“En América Latina, solo el 13% de la población está vacunada con la primera dosis. En este contexto, es importante entender que la pandemia es un problema global, que no va a parar si es que no tenemos niveles de vacunación de la población regional y mundial que lleguen al 70% como señala la OMS. Eso significa que tenemos que hacer esfuerzos colectivos solidarios y lo que se nos ha presentado hoy es eso. No solo debemos generar una respuesta sanitaria a nivel país, sino que a nivel latinoamericano”, añadió la ministra Yarza.