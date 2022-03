Gobernador Claudio Orrego convoca a la ciudadanía al Cabildo Regional Constituyente de la Región Metropolitana

En dependencias del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se desarrolló esta mañana el Cabildo Regional Constituyente en apoyo al trabajo de la Convención Constitucional. La finalidad del encuentro fue considerar observaciones ciudadanas a las normas constitucionales que están en discusión.

“Tenemos mucha esperanza en lo que es este nuevo pacto social y político para Chile. No podemos desaprovechar esta oportunidad, creo que la cantidad de personas que ha llegado de comunas tan apartadas como Peñaflor, Lampa, María Pinto, Buin, Puente Alto, a este encuentro Cabildo Ciudadano, demuestra que la ciudadanía tiene esperanzas en el fruto de este trabajo”, indicó el gobernador regional, Claudio Orrego.

La actividad contó con la presencia de los Alcaldes y Alcaldesas de La Pintana, Claudia Pizarro; Padre Hurtado, Felipe Muñoz; Buin, Miguel Araya, y Lampa, Jonathan Opazo, además de los Consejeros y Consejeras Regionales, Karina Ramos, Marcelo Zunino, María Eugenia Puelma, María Ester Olea, Beatriz Albornoz y Valeria Ortega.

“Hemos hecho un llamado abierto a todas las Gobernaciones y a todas las comunas a que participen de estas instancias de cabildo y encuentros, con la finalidad de seguir recogiendo el dialogo que se está produciendo en la ciudadanía. La importancia de la participación de este proceso está en seguir fomentando el dialogo entre la ciudadanía, porque estamos muy conscientes de que este proceso partió a raíz de una demanda ciudadana”, sostuvo la Constituyente y Coordinadora de la Comisión de Participación Popular, Paulina Valenzuela.

Para la realización de este Cabildo, el Gobierno Regional Metropolitano facilitó los espacios y convocó a organizaciones y personas que son parte de diversas instancias de participación ciudadana. La metodología de trabajo fue organizada por la Secretaría de Participación Popular de la Convención Constitucional.

“En el nuevo Chile y en el nuevo mundo que estamos construyendo la participación ciudadana no solamente es un derecho, sino también una necesidad. No se puede gobernar una región de 8 millones, ni un país de 18.000.0000, si no tenemos participación permanente de la ciudadanía. En consecuencia, esta reacción de la gente, en algo tan complejo como la redacción de una constitución, es una demostración de que la participación llegó para quedarse”, agregó la máxima autoridad regional.

Esta segunda fase de realización de cabildos y encuentros territoriales de la Convención Constitucional se anticipa a una gran Jornada de Deliberación programada para el próximo mes de mayo. Este encuentro es previo a la armonización de las normas finales que formarán parte de la propuesta de la nueva Constitución que se presentará al país.