Subsecretario Monsalve monitorea fin del estado de excepción en la macrozona sur

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, monitoreó este sábado el fin del estado de excepción de emergencia que finaliza hoy en la macrozona sur del país, en una visita a La Araucanía.

En su paso por La Araucanía, la autoridad de Gobierno explicó que “el Presidente Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este estado de excepción, pero eso no implica que el Gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, y por supuesto de quienes viven en la Región de La Araucanía y la Región del Biobío que es donde termina el estado de excepción”.

Monsalve se reunió durante esta jornada con las autoridades policiales de la zona, oportunidad tras la cual agregó que “ese trabajo de seguridad lo hemos venido trabajando con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile y, por lo tanto, se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir esta labor tan importante en una democracia”.

Asimismo, el exdiputado sostuvo que “claramente hemos buscado fortalecer la dotación de personas, fortalecer las capacidades operativas en materia de equipamiento y también esto implica disponer de estrategias policiales que permitan cumplir con la tarea de garantizar la seguridad en la Región del Biobío y en la Región de La Araucanía”.

Cabe recordar que este sábado se pone fin al estado de emergencia que decretó y renovó, con la venia del Congreso, en varias ocasiones el gobierno del expresidente Sebastián Piñera desde el pasado 12 de octubre de 2021, como medida para hacer frente a los hechos de violencia que se registran en esa zona.