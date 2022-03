Gobernador de La Araucanía tras visita del subsecretario del Interior: “El mayor planteamiento que se hace en todas las reuniones es seguridad e inversión”

El gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, se refirió a la visita que realizó el subsecretario del Interior Manuel Monsalve a la zona, en el marco del fin del Estado de Excepción.

Al respecto, sostuvo que “tuvimos una agenda intensa durante estos dos días, reuniéndonos con alcaldes, con lonkos mapuches, víctimas y gremios. La verdad es que creo que lo que realizó el subsecretario Monsalve es lo que estamos trabajando, que fue también lo que hemos planteado desde la región que es cómo generamos este pacto social que sea robusto, que sea amplio, pero donde todos los actores sean escuchados”, dijo en conversación con Mesa Central de T13.

Además, valoró “lo que hizo el subsecretario Monsalve, creo que va en la línea de lo que se debe avanzar. Por un lado necesitamos seguridad, necesitamos este diálogo que sea bien intencionado, pero que se da con todos, y también temas que son importantes que tratamos con él y con la Subdere que son los temas de inversión. Creo que el mayor planteamiento que se hace en todas las reuniones es seguridad e inversión para La Araucanía”.

Sobre el fin de la medida de Estado de Excepción, afirmó que “yo creo que estamos todos expectantes de lo que ocurra en La Araucanía. Si bien entendemos que hay intenciones positivas, que se habla de un trabajo con las policías, con mayor dotación de Carabineros, vamos a involucrarnos como gobierno regional también, no solo yo, sino que con mi colega del Biobío, iremos revisando este plan para ver cómo se van cumpliendo las medidas de lo que se plantea”.

“Venimos de un período largo de Estado de Excepción y hoy día vemos que la retirada de los militares, que en muchas zonas ha sido importante, donde se lograron recuperar caminos en la provincia de Arauco, donde bajó las usurpaciones, los atentados, la verdad es que hoy día esperamos que eso se mantenga y vaya a la baja”, planteó.

“Aquí la medida no solo es que haya un Estado de Excepción con militares, necesitamos que la seguridad sea lo que se garantice. Con Carabineros o con militares, la verdad es que el plan sea robusto y lo que le pedimos al Gobierno es que si hace un cambio de estrategia, sea igual o más robusto que cuando estaba el Estado de Excepción”, puntualizó.

El gobernador señaló que “a pesar de que haya sido bastante fallida la venida de la ministra, lo que se vivió con el ministro Monsalve es positivo. Se escuchó a los diferentes actores, se trató de avanzar, creo que se dieron algunas respuestas”.

“La Araucanía no está para mezquindades políticas, aquí yo soy de una línea totalmente diferente de lo que es el Gobierno y el subsecretario, pero claramente los temas puntuales de la región no tienen color político, las vidas no tienen color político, todas valen por igual y lo que necesitamos es mejorar la calidad de vida. Se habla mucho del tema político, yo creo que es importante que las autoridades entiendan que La Araucanía necesita una solución humana”, cerró.