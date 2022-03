Alcaldesa de Quinta Normal: “No manejamos antecedentes respecto a quién podría estar detrás de estas amenazas”

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió a la amenaza de una “masacre escolar” realizada en contra de los estudiantes del Liceo Industrial Benjamín Franklin a través de un video, hecho que obligó a suspender las clases presenciales.

En entrevista con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, la autoridad afirmó que se trata de una “situación bien compleja, el día de ayer nosotros nos enteramos de esta amenaza que recibió un liceo de la comuna. Nos puso en alerta a la comunidad educativa, a los apoderados, a la directora, y nosotros tomamos la decisión de tener hoy día una jornada de reflexión ante los acontecimientos que estamos viviendo que son muy graves, y además pusimos de inmediato la denuncia en la PDI”.

“Yo personalmente me comuniqué con el fiscal, con las dos policías, para poder disponer de un operativo que pueda proteger a la comunidad educativa y también poner celeridad en la investigación, porque estamos muy preocupados de que obviamente no le suceda nada a la comunidad educativa”, explicó la edil.

“Y recién hicimos una reunión con las policías, con la Fiscalía y con distintos organismos del Estado (…) para poder abordar esta situación en conjunto y ya una vez que se tomen algunas medidas de seguridad puedan volver los niños y las niñas”, detalló Karina Delfino.

La jefa comunal enfatizó que “tanto hoy día como mañana los niños y las niñas no asistirán a clases, estamos en jornada de reflexión con los profesores y profesoras, y tomando algunas medidas de protección hacia la comunidad”, dijo. “Y luego informaremos cuando pueden ir retornando los alumnos y las alumnas a clases”, añadió.

“No manejamos antecedentes”

Respecto al responsable del video difundido en redes sociales, la alcaldesa afirmó que no tienen ningún indicio de quién podría ser el autor de la amenaza.

“La verdad es que el colegio tiene una buena convivencia escolar en general, tiene una buena matrícula, es un colegio industrial bien destacado en la comuna y no manejamos antecedentes respecto a quién podría estar detrás de estas amenazas. Y, además, la investigación que lleva hoy día la PDI y la Fiscalía es reservada, entonces nosotros no conocemos detalles de esa investigación”, sostuvo.

“Lo que sí es que, después del retorno a clases de manera presencial, habían algunos hechos que habían dificultado la convivencia escolar, pero que se habían manejado a nivel de escuela. Estos hechos no son nada distintos a los que hemos conocido en otros establecimientos de otras comunas también, pero estábamos activando protocolos, para que obviamente esto no pasara a mayores”, puntualizó.

“Pero si hoy día me preguntan quién está detrás o si tenemos alguna sospecha, la verdad es que no es así. Nosotros hemos hablado harto con la directora, los profesores, y no se nos ocurre quién podría estar detrás de esto. Por eso es importante la investigación que lleva tanto la Fiscalía como la PDI”, cerró.