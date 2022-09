Comparte

La exjefa de asesores de La Moneda, Lucía Dammert, desmintió este jueves que haya sido asesora del exsecretario de Seguridad de México, además desconoce "la existencia de un proceso legal" y que es falso un acuerdo para declarar, como también la existencia de una "llamada o aviso de alerta" para que no participara de la gira presidencial.

Mediante una declaración pública, Dammert afirmó que los hechos que menciona Interferencia son "abiertamente falsos".

"Jamás he asesorado personalmente al exSecretario de Seguridad de México, como lo asegura el medio digital. Muchos de esos análisis posteriormente han sido publicados en libros, documentos de trabajo y declaraciones públicas de organismos nacionales e internacionales", señaló en el escrito compartido por la exjefa del segundo piso de La Moneda.

Asimismo, indicó que desconoce "la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota", y que leyó con sorpresa que "se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación".

"Efectivamente, hasta el día de ayer era parte de la delegación para acompañar al Presidente de la República a Nueva York. Inicialmente, se solicitó un permiso para extender mi estadía para realizar tareas vinculadas a mi rol de asesora presidencial, pero dada mi renuncia al cargo ya no fueron necesarios", explicó.

Junto a esto, reiteró que desconoce "cualquier llamada o aviso de alerta sobre el viaje y mi participación en el mismo".

"Jamás en mi carrera profesional he tenido un elemento que pudiera empeñar mi desempeño o sembrar alguna duda al respecto. La irresponsabilidad que deja entrever este medio digital al instalar dudas respecto de mi total lealtad y profesionalismo en el trabajo con el Presidente Gabriel Boric resulta inaceptable", apuntó.

"Respecto a la relación que el medio digital inventa que tengo con el señor Salomón Lerner, solo puedo decir que es una falsedad completa. Es una forma poco decorosa y muy engañosa de reiterar un prejuicio que en otras ocasiones la misma fuente ha destacado", complementó.

Finalmente, lamentó "el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación, sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo me reservo el derecho a buscar apoyo legal".