Comparte

Los jefes de bancada de Renovación Nacional y la UDI, Andrés Longton y Jorge Alessandri, respectivamente, volvieron a insistir respecto del mal desempeño de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, ahora tras el fracaso de la nominación de la fiscal nacional en el Senado.

Los parlamentarios hace meses vienen cuestiona el rol que ha jugado la ministra en el último tiempo, especialmente por los beneficios otorgados a los presos mapuche, entre otras razones.

“Ha tenido un deficiente desempeño encabezando el Ministerio de Justicia, no solamente porque no ha impulsado que vengan a fortalecer la seguridad de nuestro país, sino porque se ha dedicado a impulsar iniciativas que tienen que ver con la impunidad. Proyectos de indultos, otorgamiento de beneficios penitenciarios de manera dudosa y que nosotros estimamos que -claramente- hay infracciones legales y administrativas que se va a dar cuenta a propósito de la Comisión investigadora, y por lo tanto le pedimos al Presidente de la República que le pida su cargo a la ministra, que dé un paso al costado”, dijo Andrés Longton.

Así mismo agregó que: “Es momento que la ministra de Justicia renuncie y que el Presidente ponga a alguien que tenga las competencias para no seguir profundizando la sensación de impunidad que vive nuestro país y desamparado que están viviendo muchas víctimas, sobretodo las víctimas de la macrozona sur, que tienen que ver de manera impotente cómo se otorgan beneficios penitenciarios mientras ella se desentiende. Ella tiene el deber y la obligación de supervigilar las decisiones que toma Gendarmería de Chile”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que: “Hay ministros que sirven y ministros que no sirven. Los ministros que impulsan agenda legislativa y van sacando proyectos de ley y los ministros que rebotan cada vez que quieren impulsar un proyecto de ley. Los ministros que solucionan los problemas de su ministerio, como el atochamiento en las cárceles, y los ministros que no solucionan los problemas de su ministerio”.

Finalmente, agregó que: “El gobierno actuó bien cuando cambió al ministro Jackson porque no servía para llevar adelante la agenda legislativa. Las muestras de que la ministra de Justicia no está sirviendo para la pega, independiente de que a uno le pueda caer bien o mal, de que esté preparada o no para la pega de ministro de Estado, de tramitación, de nombramientos, no está sirviendo. Para Chile es una injusticia no tener cabeza en la Fiscalía Nacional.

"El órgano persecutor de los crímenes y de los delitos, prioridad uno para las personas. Esto sería tan grave como no tener General Director de Carabineros, tan grave como no tener Director de la PDI, tan grave como no tener ministra del Interior, por tanto, o la ministra cambia a la ministra que está liderando estos temas o va a seguir rebotando una y otra vez”, concluyó Alessandri.