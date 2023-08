Comparte

Académicos de la Universidad Católica del Maule quedaron perplejos al descubrir que una cuncuna devoró bosques completos en la región del centro-sur de Chile.

Conocidas como cuncunas espinales, por su cuerpo lleno de púas, las pequeñas Ormiscodes amphimone fueron descubiertas por “accidente” en el Maule.

“Conforme estábamos haciendo una investigación en el marco de otro proyecto, vimos que cada año había más y más cuncunas defoliando los robles hualos”.

“Luego nos dimos cuenta de que se trataba de la misma cuncuna que estaba afectando las lengas en el sur”, dijo Antonio Cabrera, Doctor en Ciencias de las Producciones Vegetales, miembro del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Maule (CIEAM).

El visitante indeseado era una oruga defoliadora, que en 2019 protagonizó uno de los brotes de insectos más grandes del Hemisferio Sur.

Solo en Coyhaique, la cuncuna afectó más de 31 mil hectáreas de lenga, también llamado roble de la Tierra del Fuego.

Evitar su proliferación es el objetivo del proyecto que se adjudicó Cabrera ante el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF.

“En un principio intentaremos cuantificar el daño y más tarde propondremos métodos de captura. Hay trampas de dos tipos; las de captura tienen una luz ultravioleta que atraen a las polillas para que caigan a un embudo, donde quedan atrapadas”.

“Igualmente, hay trampas de confusión sexual, que emiten feromonas y hacen que el macho no encuentre a la hembra; si no se encuentran, no se reproducen y, por tanto, no proliferan”, añadió el científico.