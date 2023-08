Comparte

El diputado oficialista Diego Ibáñez se refirió a la renuncio de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social, asegurando que con esta salida «la derecha ya no puede seguir chantajeando».

Los dichos del parlamentario se enmarcan en la decisión de partidos de la oposición de restarse de la mesa de debate por la reforma prevosional, además de la acusación constitucional que se presentó contra Jackson, medidas tomadas para presionar al Ejecutivo.

“Agradecemos la gestión del -ex- ministro Giorgio Jackson. Sabemos que la derecha lo ha chantajeado, lo ha calumniado, y nosotros respaldamos su trabajo. Como Convergencia Social, como Frente Amplio, agradecemos todo el trabajo, la dedicación, su lucha política desde que era dirigente estudiantil”, declaró.

“Ahora la derecha ya no tiene más excusas para restarse de un pacto tributario que termine con la evasión y elusión tributaria. No tienen más excusas para terminar con el sistema de AFP y aprobar las reformas de las pensiones con todas las modificaciones que queramos hacerle”, sostuvo.

“Hoy la derecha ya no puede seguir chantajeando, porque el daño que se le hace no es ni siquiera al propio -ex- ministro Jackson, es al pueblo chileno, a quienes quieren acuerdos para que avancen los derechos sociales y resolvamos de una vez por todas los problemas y los dolores de la gente, y dejar la pelea pequeña”, sentenció Ibáñez.

“Respaldamos la decisión (de Giorgio Jackson), sabemos que fue un gesto de nobleza para avanzar en acuerdos, y en ello vamos a seguir trabajando arduamente como él también nos enseñó desde su lucha en el movimiento estudiantil”, cerró el diputado.