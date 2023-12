Comparte

Con el fin de concientizar y educar sobre el consumo de alcohol y el riesgo de conducir en estado de ebriedad durante las fiestas de fin de año, Fundación Emilia junto a CCU lanzaron una nueva versión de la campaña “Curao No Manejo Mejor”, en esta oportunidad apoyada por el animador Francisco Saavedra.

En la campaña, Saavedra se somete a un simulador de conducción, el cual compara los reflejos al manejar sobrio versus al hacerlo en estado de ebriedad, tras consumir 2 vasos de whisky. “Yo me tomé un par de copas, y sí, se siente muy extraño manejar así. Curao no se maneja mejor, no manejas mejor tú, no maneja mejor nadie”, aseguró.

La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, recalcó que la siniestralidad vial es una problemática cotidiana. “Para esto no existen cálculos, si usted toma no maneja, así de simple. Lamentablemente, pese a que la indicación es sencilla, nos ha costado muchísimo que la sociedad lo entienda y de esta forma lograr disminuir los siniestros viales”, advirtió Figueroa.

Asimismo, destacó el rol de Francisco Saavedra en esta campaña, considerando su exposición pública y la cercanía que tiene con las personas.

Por su parte, la gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU, Barbara Wolff, aseguró que “todos tenemos un rol. Somos actores relevantes y predicamos con el ejemplo el promover una cultura y conducta de consumo responsable de alcohol. Si bien la moderación es clave, esta tiene que ir de la mano con el disfrute consciente".