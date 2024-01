Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió en La Mañana de Agricultura, a la destitución de la concejala de la comuna del Partido Comunista, Marcela Abedrapo y a la polémica en torno a la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar.

"Esto fue una presentación que hizo un grupo de concejales hace ya un par de años, básicamente porque la concejala siempre tuvo una actitud muy confrontacional. Durante el estallido social fue muy violenta", sostuvo.

"Ella reiteradamente se refirió a mí como una rata, yo nunca supe, fueron los concejales los que dijeron que esto era inaceptable, porque ella además era muy descalificadora y muy insultante", añadió.

"Es bien histórico para el mundo de la política, la interpretación que hace el Tricel es que la falta de probidad no solo es robar dinero, sino cuando alguien usa su cargo para cosas distintas al servicio de la comunidad", expresó el alcalde.

"Imputarle delitos a una persona, criminalizarlo, es algo que evidentemente hoy día el tribunal consideró que es inaceptable en el ejercicio del cargo de un concejal", sentenció.

"Esta odiosidad que se ha instalado entre los políticos, donde todo vale, donde tienes que seguir peleando la guerra comunicacional, donde tienes que destruir al otro, no importa si dices la verdad, o si mientes. Lo importante es que tú destruyes y matas al otro al costo que sea, esto viene pasando hace un buen rato", criticó.

"El verdadero enemigo no es el del otro sector político, es el delincuente que hoy día está matando chilenos", advirtió.

Peso Pluma en Viña

Posteriormente, el jefe comunal se refirió a la polémica en torno a la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar.

"Este es un tema que tomó muy fuerte el diputado Carter, mi hermano, él fue a la contraloría en la línea correcta. Nadie pretende censurar, si los medios de comunicación privados organizan un festival e invita a esta gente, es responsabilidad del privado", explicó.

"Lo que parece grave es que un canal del Estado y una municipalidad financiada con recursos públicos no sea coherente con el mensaje que hoy día estamos diciendo, que los vamos a perseguir 'como perros', como dijo el Presidente Boric", sostuvo Carter.

"Por otro lado, el canal del Estado y una municipalidad financiada con el dinero de los chilenos, invita al artista más importante del mundo en difusión de la cultura Narco, algo no cuadra. Si un privado lo trae, la gente tendrá que valorar esa decisión por lo negativo que es para la sociedad", añadió.

"Pero lo que es intolerable es que el Estado, con la plata de todos los chilenos —que teóricamente combate la cultura de la muerte— a través del canal del Estado, financian con la plata de los chilenos parte de la contratación del principal artista promotor de la cultura narco en el mundo. Además, no en cualquier lugar, en el Festival de Viña", declaró.

"El Estado no puede ser neutro en esto, con la plata de los chilenos no se puede hacer cualquier cosa. A la hora de hacer cosas efectivas no pueden, arrugan y se echan para atrás", criticó.

"No debemos censurar a nadie, pero cuando eres una autoridad estatal, tienes una responsabilidad distinta, porque estás manejando recursos públicos. La misma plata con la que das salud, educación, estás financiando un cantante que promueve el principal problema de Chile, narcotráfico, no resiste ningún análisis", declaró.