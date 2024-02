Comparte

El Presidente Gabriel Boric participó durante la tarde de este jueves en una “caminata del silencio por la paz” en el Barrio Yungay, la que fue realizada por los vecinos del sector por la inseguridad que atraviesa este tradicional lugar de la capital.

Durante esta marcha, el Mandatario aseguró a los vecinos del lugar que “hay gente que está trabajando muy en serio” para combatir la inseguridad, no sólo en la región Metropolitana, sino que también en todo el país.

“Además, he decidido convocar a diferentes organismos del Estado para poder recabar su opinión respecto a un proyecto en particular, que es de la infraestructura crítica”, señaló el jefe de Estado.

“Sepan, vecinos y vecinas, que esto me preocupa, me estremece, pero por sobre todo me ocupa a mí y a mis colaboradores“, remarcó el Presidente Boric en diálogo con la comunidad del Barrio Yungay que participó en la marcha, entre ellos, la hermana Rosa Bahamondes, la religiosa de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia, que fue sufrió un violento asalto.

También la máxima autoridad del país dijo que “estamos teniendo un gabinete de seguridad permanente, que está integrado por la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el subsecretario de Defensa, el subsecretario de Justicia”.

Presidente se suma a marcha en Barrio Yungay