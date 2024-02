Comparte

En momentos que el país se organiza en torno a la recuperación de las personas afectadas por los incendios, se llevó a cabo el evento benéfico ‘Juntos, Chile se Levanta‘. Lo anterior involucra una serie de nombres, empresas y organizaciones que en pocos días, cristalizaron en una actividad. En estas circunstancias aparece una fundación (Movidos x Chile), al parecer con muy poca experiencia y sobre la cual no se conocen quienes están detrás, cuál fue el mecanismo para designarla como la gran depositaria de la confianza nacional.

En este contexto, aparece una desconocida fundación como el ente depositario de todos los recursos que aportarán los chilenos en la tarea de la reconstrucción. Al respecto, el diputado Arturo Longton, señaló que “nos preocupa que no exista mayor información sobre cómo se escogió a esta fundación para gestionar recursos tan importantes, habiendo otras con amplia trayectoria que han dado garantías de eficiencia y gestión”.

En este orden, el parlamentario recordó que después del caso convenios, fundaciones y otras entidades de apoyo, despiertan dudas más que razonables. “El caso Convenios ha mermado la credibilidad en la gestión de los recursos y, en ese sentido, debemos aprender lecciones y la transparencia debe ser total” indicó el parlamentario. A lo que agregó que “lo prudente sería que el Gobierno aclare estos datos ahora y no dejemos a la ciudadanía bajo un manto de dudas”.

Por su parte, la diputada Marisela Santibañez, expresó que “estos giros repentinos han generado un raro ambiente y una clara falta de transparencia en la industria televisiva. Nos preocupa que la organización de eventos de esta naturaleza, que involucran a instituciones y figuras de alto nivel, se realice sin mayor transparencia como un producto terminado”.

“Hacemos un llamado a las partes involucradas a brindar una explicación clara y detallada sobre los motivos detrás de estos cambios repentinos. Además, solicitamos que se realice una evaluación imparcial y objetiva de la selección de los participantes y la toma de decisiones relacionadas con estos eventos en los que todo Chile pone su confianza” indicó.

“Si los chilenos entregaron recursos y con ello su confianza, mínimo saber transparentar quiénes son, cómo nacieron, qué experiencia tienen y cómo llegaron a convertirse en la entidad que canaliza los recursos y su capacidad para asegurar el éxito. Solo a manera de reflexión, el evento liderado por Pancho Saavedra: ‘Levantemos la V’, transmitido a través de plataformas digitales, recaudó cerca de 6 mil millones de pesos, por la puesta en escena, se puede suponer que se gastaron menos recursos y fue más efectivo en la recaudación ¿Por qué Anatel y el Gobierno no apoyaron en igualdad de condiciones, eventos que compartían el mismo objetivo? La colaboración y transparencia solo suman“, agregó.

En cifras, “Juntos, Chile se Levanta”, logró una cifra de $5.544.577.916, mientras que el esfuerzo que lideró el comunicador Pancho Saavedra, recaudó $6.207.972.224. Es prudente preguntarse por qué no juntar esfuerzos y sumar liderazgos en orden a un mejor resultado. Lo positivo de todo esto, es la respuesta del público, le negativo, son los aspectos poco claros que están detrás de las decisiones que llevó a esfuerzos poco colaborativos, concluyó la diputada.

Uno de los temas sensibles al momento de tratar de entender quienes estarán a cargo de la recepción y entrega de recursos a los afectados, es la experiencia que pudieran tener. Un temor común en estos casos es que si se está trabajando con entidades nuevas sin experiencia, también se está instalando una cuota de riesgo en el buen término de la actividad.

“Existe una crisis habitacional, no solo en nuestra región, si no que en el país entero y con estos incendios se profundiza más aún. Por lo mismo, las millonarias donaciones que se realicen para los damnificados debe garantizar estándares mínimos para que los fondos sean recibidos por cada uno de los afectados y por eso la confianza y experiencia de las fundaciones o quienes gestionan estos recursos es fundamental para que las cosas se hagan bien, y no repetir los errores del pasado. Espero que prime la sensatez y no lo político”, concluyó Longton.