Un preocupante balance del ejercicio pedagógico entregó el Colegio de Profesores, en donde el 86,8% de los docentes declaró haber sido insultado en el ejercicio de su profesión, en tanto, que un 10,9% aseguró haber sido víctima de violencia física, un 25,5% declaró haber recibido amenazas, en tanto que un 6,2% dijo haber sido intimidado (a) a través de redes sociales.

Estas son algunas cifras que forman parte de los resultados obtenidos del Sondeo Docentes Ante Las Violencias en las Escuelas desarrollado por el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, en el que participaron más de 4 mil profesores a lo largo de Chile durante octubre y diciembre de 2022 y, que alza una bandera roja respecto a la violencia a la que se exponen los(as) docentes en la convivencia escolar.

Otra cifra que encendió las alarmas fue que el 3% de los docentes reconoció ser víctima de violencia sexual, siendo las mujeres las que más padecen de este tipo de violencia.

Además, se reveló que en el rango de profesores que son mayor objeto de agresiones se encuentran: profesores jefe (54,39%), le siguen los que trabajan en programa PIE (9,97%), coordinadores académicos (5,67%), jefe de UTP (1,77%) e inspector general (1,75%).

Colegio de Profesores

¿Qué es lo que está pasando con los docentes en las aulas en Chile?

Francisca Sáez, Directora Ejecutiva de Corporación Educacional Eventuras, especializada en aprendizaje socioemocional y, proveedor exclusivo en Chile del programa para niveles iniciales Second Step, creado por el Committee for Children, explicó que “estas cifras son un duro golpe para todas y todos, quienes admiramos y tenemos un profundo cariño por los docentes de nuestro país, sin embargo, para las comunidades educativas, esta situación no es nueva”.

“La violencia está presente desde hace muchísimos años en las escuelas chilenas. En 2017, un estudio de Ciper, reveló que el 63% de los 745 estudiantes expulsados ese año, fue por violencia entre pares y hacia docentes”.

“Por otro lado, en 2012, Fundación Paz ciudadana publicó un estudio donde se encontró que el 61% de los estudiantes en contexto vulnerados de la Región Metropolitana habrían presenciado actos de violencia en sus escuelas”, rememora la especialista.

“La pandemia y el confinamiento por Covid-19 vinieron a acrecentar esta crisis y a mostrarnos que un ambiente de incertidumbre y estrés sostenido en los hogares, en la escuela y en las instituciones (iglesia, municipalidades, hospitales, etc.), son un caldo de cultivo para la desregulación emocional, incrementando las agresiones y anulando la capacidad del sistema educativo para sostener el aprendizaje cognitivo e integral”, enfatiza la profesional.

“Esta crisis educativa, a mi parecer, se arrastra desde hace muchos años y hoy más que nunca nos da la oportunidad de construir bases sólidas para el sistema educativo que soñamos, pero antes, es imperioso ponernos de acuerdo y pensar en ¿qué queremos para nuestros estudiantes?”, reflexionó la especialista.