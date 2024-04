Comparte

La alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, se refirió en La Mañana de Agricultura al megaoperativo realizado por la PDI en la toma Nuevo Amanecer, ubicada en su comuna, el cual dejó un total de 43 detenidos y donde aproximadamente viven 14 mil personas.

“Celebramos que esto se haga, era lo que necesitábamos que se hiciera. Iban cambiando los tipos de delitos, cada vez íbamos viendo cosas más horrorosas. Era muy por importante que esta intervención se hiciera, todos lo miramos con buenos ojos”, destacó.

“Pero esto también tiene otras aristas, que tiene que ver con la convivencia entre vecinos, la verdad ha sido muy complejo poder abordarlo. También se entiende que este no es un campamento que se vaya a desalojar de un día para otro. Claramente, este no es un lugar apto para vivir, era un ex vertedero”, sostuvo.

“En las condiciones que está es muy difícil pensar ahora en una radiación o una erradicación. Es un tema que tenemos que abordarlo, desde la municipalidad estoy disponible par que nos sentemos a verlo”, añadió.

“Si uno mira la historia de los campamentos en nuestro país, la erradicación demora entre 14 o 18 años, en las condiciones en que las personas quieren postular a la vivienda y su objetivo es salir de ahí”, explicó.

“En el caso del campamento Nuevo Amanecer no es esa la realidad. Tenemos un mínimo de personas que les gustaría organizarse y salir de ahí. Pero la mayoría de la gente que llegó, que además es extranjera, les vendieron el terreno, por supuesto de manera ilegal. Ellos también tenían conocimiento, no es que los hayan estafado, ellos construyeron su casa ahí para quedarse“, sentenció.

“Uno no puede hacer todo al mismo tiempo, eso hay que ir conversándolo con el Ministerio de Vivienda, a través del programa de Asentamientos Precarios, que es lo que va a pasar con esto. Lo que yo quiero hacer es administrar el problema y que no les afecte a mis vecinos al rededor”, declaró.

“Cuando empezó la toma y empezaron instalarse las primeras familias, debieron haber procedido primero al desalojo, aquí los grandes ausentes también son los dueños de los terrenos. La ley indica que cuando tienes un terreno tienes que tenerlo cerrado, justamente para evitar este tipo de cosas. Eso no se hizo“, criticó.

05 DE ABRIL DE 2024 / SANTIAGO Gran Operativo Policial a Cargo de la PDI por supuesta Banda Criminal que estaría en la Toma Nuevo Amanecer FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

Alcaldesa de Cerrillos por toma Nuevo Amanecer “Necesitamos legisladores que puedan estar más en terreno”

“A mí no me gusta tener el campamento más grande de la región Metropolitana, pero es un problema que hay que administrar. Los vecinos que están al rededor son los que viven permanentemente con cortes de luz, hay que hacer medidas de mitigación”, sostuvo la alcaldesa de Cerrillos.

“Este campamento se instaló en el campamento de Sebastián Piñera, es transversal, no tiene que ver con los gobiernos de turno. Esto es una problemática que es nueva, lo que siento es que generalmente en nuestro país vamos desde atrás con las leyes. Las políticas públicas que tenemos no abordan esta nueva realidad que estamos viviendo. Necesitamos que los legisladores puedan estar más en terreno“, señaló.

“En el campamento tenemos personas que están ilegales, que se podrían expulsar, personas que han cometido delitos, que se podrían expulsar, pero también hay gente que tiene sus permisos y papeles al día para estar acá. Estamos hablando de 14 mil personas, el tema acá es más profundo que decir solamente que los expulsen”, remarcó.

“Acá lo que se necesita es un plan de la A hasta la Z, si las personas que están en situación de calle, en su mayoría son personas de salud mental, problemas de adicciones, ahí también tiene que estar también el Ministerio de Salud. Para ver de verdad como las sacamos de la calle, no solo como desplazamos el delito a dos o cuatro cuadras más allá“, cerró la máxima autoridad de Cerrillos.