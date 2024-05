Comparte

En entrevista con las radios pertenecientes a ARCHI, el Presidente Gabriel Boric, abordó la agenda de seguridad que sostiene el Gobierno.

“Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, y además sin democracia no hay justicia. Entonces, me parece correcto y deseable que los sectores progresistas, de izquierda, todos entendamos, asumamos y hagamos como propia la bandera de la seguridad“, sostuvo el Mandatario en el encuentro.

En esa línea, explicó que “cuando se despreocupa o mira en menos la importancia que tiene la seguridad para la gran mayoría de quienes habitan nuestra patria, al final se está desconectando del pueblo al cual se supone que uno debe representar”.

En ese sentido, aseguró que cuando “uno entra en el gobierno, tiene que hacerse cargo de la realidad (…) y como Presidente de la República, mi deber es tener la flexibilidad para poder ir adecuando las prioridades a la realidad del país“.

“Me enorgullezco que, hasta ahora, hayamos sacado 52 leyes en materia de seguridad, actualizado la infraestructura del Estado y la arquitectura institucional para poder enfrentar un nuevo tipo de crimen que no conocíamos en Chile, y no me cabe ninguna duda que el Estado hoy está mejor parado que hace dos años para poder enfrentar estas situaciones, pero los cambios no se provocan de la noche a la mañana”, concluyó.

