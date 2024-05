Comparte

El Presidente Gabriel Boric dijo este jueves en una entrevista que concedió a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que la imagen del perro “matapacos” que surgió durante el estallido social es “burda” y además sostuvo que era “ofensiva y denigrante”.

En primera instancia, el Mandatario sostuvo que durante el estallido social “se realizaron graves violaciones a los derechos humanos” que “fueron constadas además por cuatro organismos internacionales”.

Por lo tanto, agregó el jefe de Estado, se debió reforzar “mucho” a Carabineros, ya sea “en lo teórico y práctico” respecto a esta materia.

“Hubo violaciones a los derechos humanos y eso no tiene sentido desconocerlo. Yo no me arrepiento haber levantado la voz en ese momento para decir ‘eso está mal, hay pararlo'”, señaló.

Asimismo, abordó la imagen del perro “matapacos” la cual calificó como “burda”, enfatizando que “jamás festiné ni me hizo ningún sentido” esta figura.

“Jamás van a encontrar una declaración mía festinando ni haciendo gala de aquello”, aseveró.

“Me parece ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo de cómo se tiene que hacer la política”, remarcó el Presidente Boric.