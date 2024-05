Comparte

El exintendente de la RM bajo el mandato de Piñera, Felipe Guevara, se desmarcó de la investigación del Ministerio Público en su contra. Las declaraciones se dan luego que la Fiscalía Oriente allanara las oficinas del Gobierno Regional Metropolitano en marco de una investigación por el denimonado caso Zumba, cuyas irregularidades se habrían presentado mientras Guevara era intendente.

Guevara habló con T13, en donde aseguró que no es parte de las indagatorias del ente persecutor.

Según el exalcalde de Lo Barnechea, él no está siendo investigado en la causa. “Las diligencias conocidas hoy corresponden a una solicitud del Consejo de Defensa del Estado, quien se ha querellado contra algunas personas”. Dentro de los querellados, “no estoy incluido y, por lo tanto, no he sido notificado de ninguna diligencia”.

“Espero que la investigación que ha iniciado el CDE, a través de los tribunales, llegue a puerto“. Y, de esa manera, “se pueda esclarecer el destino final de esos recursos del Gobierno Regional que fueron invertidos en distintas actividades”, agregó Felipe Guevara.

Felipe Guevara se mostró dispuesto a colaborar

De todas formas, el exintendente aseguró que está disponible para colaborar con la investigación. “Estaré disponible, como siempre lo he estado, para colaborar con la justicia, con el CDE, en mayores grados de probidad y transparencia en todo el sector público de nuestro país”, aseveró Felipe Guevara.

En tanto, desde su partido, RN, apoyaron su actuar y descartaron que el hecho repercuta en bajarlo de alguna posible candidatura en las próximas elecciones municipales y regionales que se desarrollarán en octubre.

Agencia UNO

Investigación de la Fiscalía

El Ministerio Público inició las indagatorias por un eventual fraude al fisco. El delito estaría presuntamente vinculadoa una “adjudicación de tres proyectos postulados al Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDR)”.

En detalle, son tres proyectos los investigados que suman alrededor de $500 millones.

Respecto al caso, el admnistrador del Gore Metropolitano, Manuel Gallardo, apuntó directamente contra Felipe Guevara, señalando que “hubo una asegnación directa del exintendente”. Dicha asignación se habría producido “un mes y medio antes” que asumiera el gobernador Orrego.

“Lo que más preocupa es que estos tres proyectos, que eran las famosas zumbas (…) Era que su objetivo -el mundo al que llegaba territorialmente, las direcciones- era prácticamente un copiar y pegar”, sostuvo.

Ante la situación, “hicimos una investigación interna y nos dimos cuenta que existían relaciones entre los que eran representantes legales y ejecutores o coordinadores de estos proyectos”.