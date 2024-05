Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno sostendrá una reunión con la familia de Tomás Ross. El pequeño es un niño de 5 años que padece de distrofia muscular de duchenne, enfermedad degenerativa cuya única esperanza es un medicamento llamado Elevidys, que se adminsitra en Estados Unidos y tiene un valor de $3.500 millones de pesos.

El caso se tornó emblemático luego que la madre del menor, Camila Gómez, iniciara una caminata desde Chiloé a La Moneda. Ello, con el fin de entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric para explicarle la compleja situación que padece Tomás. Con el recorrido se busca, además, recaudar los fondos necesarios para el tratamiento.

El millonario tratamiento consta de una terapia genética que se debe aplicar entre los 4 y 5 años. De ahí que su lucha se trata de una carrera contra el tiempo, ya que el menor cumple 6 años en octubre.

Por parte del Gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Ejecutivo sostendrá una reunión con la familia de Tomás. Además, indicó que, desde La Moneda, han mantenido “contacto con la familia desde que esta situación se generó, antes de que partiera la caminata“.

“De hecho, en estos días va a producirse una nueva reunión“, aseguró la secretaria de Estado.

Además, la ministra especificó que “el problema por el cual no ha sido simple resolver esta situación no es porque el medicamento es caro, sino porque en Chile no está autorizado. Y el niño tiene condiciones que, en el piloto que se está desarrollando, han hecho difícil hacerlo acceder”.

“Por eso es que se ha buscado el piloto, en el sentido de la fase de experimentación en que está el medicamento. Por eso es que la familia ha construido una estrategia distinta, buscando apoyo” privado, aseveró.

“Nosotros, desde el Gobierno y la ministra (de Salud, Ximena Aguilera), en particular, ha estado dando seguimiento a este caso. En primer lugar, entendemos y solidarizamos completamente con la madre, con el niño. Evidentemente es lo que haríamos cualquiera de nosotros en una situación de este tipo”, indicó.

Junto a ello, recalcó que las limitaciones de La Moneda no son financieras, “sino legales. Le hemos entregado y vamos a seguir entregándole el apoyo a esa madre y a esa familia que está enfrentando una situación muy dura y difícil. Cuenta con toda nuestra solidaridad”, afirmó.

Cabe recordar que Camila Gómez, madre de Tomás Ross, cumplió 19 días caminando desde Chiloé hasta Santiago.