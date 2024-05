Comparte

En un nuevo programa de “Desarrollemos Chile”, Miguel Iglesias conversó extensamente con Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en una edición especial de líderes nacionales.

En la instancia, Sutil dio su opinión sobre el Chile de ahora y el de antes, teniendo en consideración la crisis de seguridad y la polarización política.

Además, en relación con el nombre del espacio, en un inicio el empresario habló sobre la importancia del desarrollo.

“Es tan importante, porque desarrollar el país es darle muchas oportunidades a personas que quizás no las tienen, cuando los países se desarrollan todos tenemos oportunidades, mejores servicios y protección social”, aseguró.

Una radiografía al Chile actual

Durante el programa, realizó una radiografía al Chile actual y sostuvo que es fruto de diferentes “malas reformas” que se iniciaron desde el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Bajo ese contexto, desde su punto de vista, explicó que el país actualmente está sufriendo las consecuencias de la polarización política, la reforma de educación y la migración desregulada.

En cuanto a la crisis de seguridad comentó “nosotros estamos en un clima, un ambiente y una realidad respecto a la seguridad que no era conocido en Chile, nosotros teníamos incluso ciertos códigos, los ladrones jamás iban a violar a una mujer embarazada, no atentaban contra un adulto mayor, había respeto y era muy raro que alguien usara un revolver o disparara”.

“El país empezó a tener un cambio y por eso yo digo que, Chile está relativamente enfermo, sino sumamente enfermo, porque tenemos una crisis moral, política, institucional y de crecimiento”, detalló.

Asimismo, añadió “tenemos un país que se fue estacando fruto de malas reformas que nacieron desde el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, como la reforma de educación (…) Se destruyó, hoy día no se estudia filosofía, no se estudia educación cívica, no se estudian materias que son relevantes”.

En tanto, se refirió a las diferencias políticas, las cuales terminaron por arruinar la convivencia, según sus palabras.

En ese sentido, recordó que el presidente Boric y algunos de sus ministros, en calidad de diputados, negaron avances en materia de seguridad y más.

“Muchos de ellos se dedicaron a destruir con un discurso, entonces, todo eso va generando un ambiente de desconfianza y polarización, que se traduce en reacciones como la del 18 de octubre del 2019”, agregó.

También, destacó que uno de los cambios que generó más división en la esfera política fue el sistema proporcional, ya que “no permite ponernos de acuerdo, después de muchos años que estuvimos de acuerdo desde la vuelta a la democracia, eso permitió que el país se desarrollara”.

Los efectos de la migración

Respecto a la migración desregulada, afirmó que ha repercutido directamente en la seguridad del país.

“Aquí empezamos con las famosas carpetas, los aviones con los haitianos y después fuimos sumando al problema la migración venezolana y la colombiana, que hay mucha de ella, que es bien deseada, pero también hay otros que nos están poniendo en un espiral de inseguridad, delincuencia y narcotráfico, que nosotros no conocíamos y delitos que tampoco conocíamos, era muy raro que a alguien se le descuartizara o se le quemara”.

Finalmente, Sutil recalcó que los actores políticos se deben unir y lograr acuerdos para llegar a las soluciones que Chile y los ciudadanos necesitan, tanto en seguridad, crecimiento y educación.

“Estamos frente a una situación donde es muy importante que los actores políticos lleguen a acuerdos, que busquen un camino para hacer una propuesta país y que la encabece alguien que represente eso, tiene que ser con mucha generosidad y unión, porque los problemas que tiene Chile hoy son de tal magnitud que requiere de mucha gente y creo que nadie sobra para encontrar soluciones”, concluyó.