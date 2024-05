Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, decretó Emergencia Comunal por Alerta Sanitaria, dicha determinación permitirá disponer de recursos extraordinarios para ampliar el Plan de Vacunación de este invierno.

La acción es para reforzar la gestión del Hospital Clínico de La Florida, Dra. Eloísa Díaz, de administración del gobierno central, financiando los equipos médicos y funcionamiento de una Unidad Primaria de Urgencia que permitirá descongestionar las atenciones de urgencia de dicho recinto hospitalario.

Según información del Gobierno, la ocupación de camas críticas a nivel nacional supera el 92%, indicador que llega al 93% en el Hospital de La Florida.

En comparación al año anterior, el Hospital de La Florida recibió un 84% menos de recursos para esta campaña de invierno.

Y en el caso de la Corporación de Salud y Educación de La Florida (Comudef), el Ministerio de Salud le asignó menos de la mitad de recursos en comparación a los años anteriores, lo que genera un déficit muy significativo para que los equipos municipales puedan abordar el alza de contagios y enfermedades respiratorias que habitualmente se presentan en esta época.

“La Emergencia Sanitaria Comunal nos permite ampliar el Plan de Vacunación y, en modelo de gestión pionero, disponer de recursos extraordinarios para ir en ayuda del HLF, que es un recinto administrado por el gobierno central”, afirmó el alcalde Carter.

Asimismo, el edil explicó que “valoramos la disposición de su director, el doctor Rubén Gennero, y todo el equipo médico, quienes han comprendido que ante de que llegue el peak de contagios y lleguemos a una saturación de la red hospitalaria, trabajemos juntos y muy rápido para descomprimir el servicio de urgencia de nuestro Hospital Clínico”.

Financiamiento a la Unidad Primaria de Emergencia en el Hospital Clínico

Por eso se habilitará una Unidad Primaria de Urgencia financiada por una inversión municipal de 100 millones de pesos, lo que considera la implementación de 10 box de atención y un completo equipo integrado por cuatro médicos, un kinesiólogo, una enfermera, tres TENs y un funcionario administrativo.

El foco de estas atenciones serán adultos mayores y pacientes de mediana complejidad, lo que permitirá descongestionar el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico.

“Le hacemos un llamado al ministerio de Salud para que nunca más reduzca recursos de las campañas de invierno de manera tan sorpresiva y peligrosa. La escasez de presupuesto conspira contra las atenciones de salud de vecinos que merecen dignidad y, de esa manera, puede terminar poniendo en riesgo la vida de las personas”, advirtió el alcalde Carter.

“Esperamos que este error no se repita nunca; se lo hemos dicho a la Ministra Aguilera, porque en salud los errores no se tapan con papeles y, muchas veces, se pagan trágicamente con la vida de la gente”, apuntó.



“Este error de la reducción de recursos para comunas como La Florida va a tener impacto en la vida de las personas. Así como borraron de manera artificial las listas de espera, no pueden cometer un error equivalente restando recursos tan sensibles en el invierno, justamente cuando se trata de fortalecer las la campaña que previenen las enfermedades respiratorias. Quiero creer que nadie es tan miserable como para utilizar la salud de los chilenos en un año electoral… así que a los equipos municipales nos toca seguir asumiendo la gestión que es responsabilidad del gobierno central y hacer la mejor pega posible para proteger a las familias floridanas”, precisó Carter.

27 puntos de vacunación en La Florida

La municipalidad habilitó 27 puntos en la comuna para reforzar el plan de vacunación en contra de la influenza, los que incluyen cuatro vacunatorios móviles y comenzarán a funcionar este lunes 3 de junio. Por eso, el alcalde Carter solicitó al Ministerio de Salud que puedan entregar las dosis correspondientes a La Florida.

“Respecto al público objetivo de 173.000 personas, según los parámetros del Minsal, estamos en alrededor de 110.000, alrededor de 65 -70%, lo cual es un buen número, pero le queremos pedir a la ministra o al ministerio de Salud que nos entreguen rápidamente más vacunas, porque junto al hospital y más 20 puntos que estamos habilitando (…) vamos a tratar —la próxima semana— de vacunar a todo el público objetivo”, dijo el alcalde.

Carter explicó que “en la medida que no tenemos gente vacunada, se colapsa el Hospital, porque hay otros virus que están dando vueltas y los tiempos de espera del hospital se ralentizan (…) lo que nosotros nos interesa que nuestro Hospital Clínico de La Florida hoy tenga una atención mucho más expedita”, añadió.

Estos son los puntos de vacunación que hay en la comuna (también se adjunta mapa): Escuela Bellavista, Escuela las Araucarias, Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, Colegio Alicante de La Florida, Lincoln College La Florida, Colegio Capitán Pastene, Colegio María Elena, Sede vecinal Diagonal Santa Irene, Jardín Antu Mahuida; Los CESFAM: Dr. Fernando Maffioletti, José Alvo, La Florida, Los Castaños, Los Quillayes, Santa Amalia, Trinidad, Villa O´Higgins, Bellavista; Mall Plaza Vespucio, Florida Center, Líder de Santa Amalia; Centro de Rescate (ex Club Vive) y Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz y cuatro vacunatorios móviles que estarán en distintos puntos de la comuna.