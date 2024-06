Comparte

Durante el mes de abril de 2024, en la novena ronda del “Termómetro de la Salud Mental Achs-UC” se registraron los menores niveles en los principales síntomas de problemas de salud mental medidos por el estudio.

De acuerdo con los datos, un 13,4% de los encuestados exhibieron probable presencia o sospecha de problemas de salud mental, la menor tasa registrada desde abril de 2020, pero que sigue siendo importante de observar por cuanto afecta a 1,6 millones de personas en el país. Esto coincide también con las menores prevalencias de síntomas de ansiedad (prevalencia de un 23,6%) y depresión (10,4%), soledad percibida (16,3%), insomnio (8,4%) y empeoramiento del estado de ánimo respecto de la situación previa a la pandemia (14,2%).

Sin embargo, el levantamiento también arrojó que el 60,8% de quienes fueron detectados con sospecha o presencia de problemas de salud mental no sintieron necesidad de tratarse, lo que se traduce a un número cercano al 1,1 millón de personas. La cifra llega a 64% en los encuestados que presentaron síntomas de depresión, equivalente a unas 920 mil personas, y a un 55% en aquellos que evidenciaron sintomatología ansiosa, que corresponde a más de 830 mil personas.

Los resultados se dieron a conocer en una conferencia de prensa, transmitida a través del canal de Youtube de la Universidad Católica (UC), presentados por David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, Paulina Calfucoy, Gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs, Daniela Campos, Jefa Técnica de Riesgos Psicosociales de Achs Seguro Laboral, y Antonia Errázuriz, académica del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica.

David Bravo, Director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales indicó que “los mejores indicadores observados en abril de 2024 respecto de los registros previos del Termómetro de la Salud Mental están relacionados con los mayores niveles de ocupación e ingresos y los menores niveles de endeudamiento de los hogares observados”, entre otros factores.

Daniela Campos, Jefa Técnica de Riesgos Psicosociales de Achs Seguro Laboral, explica que “la baja en la presencia o sospecha de problemas de salud mental respecto de lo encontrado en diciembre de 2023 también se explica por la disminución en los hombres, que pasaron de un 16,8% a un 9,7%, mientras que las mujeres no mostraron cambios estadísticamente significativos”.

La psicóloga profundiza que “es interesante ver que ninguno de los factores estudiados en esta versión vio un alza, que es algo que no habíamos observado antes. Pero al mismo tiempo, no hay que dejar de lado que en las últimas rondas también hemos visto la alta cantidad de personas que, aun teniendo síntomas, no han consultado con un experto. Esto nos indica que todavía queda trabajo por seguir concientizando sobre la importancia y los beneficios de tratar este tipo de problemas, que las mismas personas que consultan valoran mucho”.

En efecto, el nivel de satisfacción y percepción de efectividad de los tratamientos en salud mental en la población sigue siendo alto. De acuerdo con los resultados, el 79,3% de quienes señalaron haber recibido una atención de salud mental en los últimos doce meses dijeron sentirse “bastante satisfechos, muy, o completamente satisfechos” con la manera en que el profesional con quien consultaron trató el problema. Además, el 80,5% dijo que el tratamiento había hecho que las cosas mejoraran “un poco” o “bastante” (con un 56,6% declarando esto último). En cuanto al cambio emocional de las personas, 58,4% indicaron estar muy mal o bastante mal emocionalmente al inicio del tratamiento, cifra que bajó en 54 puntos cuando fueron consultadas por su estado actual.

Según Antonia Errázuriz, académica UC: “los resultados de esta ronda vienen a confirmar la alta valoración que reciben las prestaciones en salud mental entre aquellos que logran acceder a ellas en nuestro país”. Y enfatiza: “La satisfacción con el tratamiento y la figura del tratante, sea psicólogo, psiquiatra o médico, es alta y la percepción de eficacia de estos también lo es”.

El crimen organizado y el cambio climático surgen como causas de estrés

Al momento de analizar los temas que más estresan a las personas, también se vieron disminuciones. El primer lugar lo sigue ocupando el temor a ser víctima de la delincuencia con un 58,6%, 11 puntos más abajo de su peak en el año 2022. En segundo lugar, apareció un nuevo factor medido por la encuesta: el crimen organizado, que fue una causa de estrés para el 57,6% de las personas.

Los cambios sociopolíticos también continuaron su disminución, de su cifra más alta (60%) en mayo de 2022, ha caído a un 37,5%. En cuarto lugar, apareció otro nuevo factor: el cambio climático, que fue señalado como estresor por el 36,6% de los encuestados. Levemente, más abajo se ubicaron las proyecciones económicas (36%), que registraron una baja de 9 puntos porcentuales. Por último, la pérdida de empleo fue catalogada como una variable de estrés por el 17,4% de las personas y el contagio de Covid-19 por el 10,7%.

Niveles de soledad bajan

Otra sintomatología que se había mostrado como una constante en todas las ediciones del Termómetro de la Salud Mental y que vio una caída en esta novena ronda, fue la soledad percibida. La cifra fue de un 16,2%, cuatro puntos menos que la ronda anterior y la más baja desde que es medida por el estudio.

La disminución fue impulsada tanto por hombres como por mujeres, quienes estuvieron 3 y 5 puntos porcentuales por debajo de la versión anterior de la encuesta, respectivamente. Ambas cifras también fueron las más bajas en la historia del Termómetro.

Datos sobre el estudio

El “Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-UC” es un estudio longitudinal, con una muestra aleatoria de aproximadamente 3.000 individuos desde 2020, representativa de la población nacional urbana mayor de 18 años, seleccionada a partir de una muestra representativa de hogares. Se llevó adelante a través de entrevistas telefónicas sobre una muestra de viviendas previamente entrevistadas en persona.

Sus principales indicadores en el ámbito de la salud mental están construidos a partir de metodologías internacionalmente validadas (sintomatología GHQ-12; depresión PHQ-9; síntomas de ansiedad GAD-7; exposición a riesgos CoPsoQ; consumo de alcohol AUDIT-C; insomnio ISI; soledad-escala UCLA-R; y actividad física-escala UCL).