Este sábado el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, entregó los antecedentes del Minsal respecto al caso del Hospital Sótero del Río. Cabe recordar que, en la semana se dio a conocer que el recinto asistencial borró la lista de espera de interconsultas. “Esta no es una política del ministerio para reducir las listas de espera“, enfatizó.

Sobre el caso, la autoridad expresó que “hemos puesto a disposición toda la información que consta en el Ministerio de Salud y hemos manifestado nuestro interés en seguir colaborando en la investigación que, esperamos, dé cuenta en la brevedad posible de los hechos y podamos tomar las medidas que correspondan, en la medida que apliquen sanciones o lo que corresponda hacer.”

En cuanto a los antecedentes entregados al Ministerio Público sobre el Hospital Sótero del Río, detalló que “hay varios actos administrativos, correos electrónicos y auditorías“.

“El tema de las cifras se está esclareciendo. Hay un sumario, está la investigación. Son las cifras que se han conocido: 300 mil originalmente y lo que hoy tenemos como personas potencialmente afectadas son poco menos de 20.000“, precisó en cuanto a la cantidad de personas afectadas.

Salgado precisó que, en el Hospital Sótero del Río se aplicó “un procedimiento que no se abstuvo a la medida. Es lo que estamos investigando en el sumario y, esperamos, se investigue con la Fiscalía”.

Minsal solicitó investigación del CDE por caso Hospital Sótero del Río

Por otra parte, el subsecretario señaló que el Minsal “tomó conocimiento por parte del Servicio de Salud en febrero, porque el Servicio había hecho una auditoría, porque se marcó una alarma. Y, el ministerio solicitó un sumario, dada la dimensión del problema“.

“Se abrió una investigación del Ministerio Público y nosotros nos hemos hecho parte de colaborar con la investigación. Al mismo tiempo, solicitamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para ver si es pertinente que esa institución también investigue” el caso del Hospital Sótero del Río, informó.

En cuanto a la posibilidad que otros centros hayan reducido la lista de espera artificialmente, indicó que “la gravedad de esta situación es porque atenta a la transparencia. Es por eso nos interesa mucho aclararla. Pero, en general, el manejo de la lista de espera es transparente“.

También indicó que el director del Hospital Sótero del Río, Luis Arteaga, “está de vacaciones. Pero va a presentar su renuncia a la vuelta”.

Hospital Cordillera

Respecto a la situación del Hospital Cordillera, aclaró que se hicieron investigaciones y no se hallaron anomalías. “Tuvimos conocimiento por parte del Servicio de Salud en agosto del 2023 por una denuncia. Se hizo una auditoría y esa auditoría demostró que no había irregularidades en el manejo de las listas de espera”, sostuvo.

“En el CRS Hospital Provincia Cordillera no hay irregularidades. Hemos solicitado una auditoría aleatoria al sistema, que está en marcha, para cerciorarnos que esto no ha ocurrido y hemos insistido con el director del Servicio para que revisen. Pero, hasta la fecha, no tenemos ninguna información que dé cuenta que de alguna situación similar“, enfatizó.