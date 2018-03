Sobre Stephen W. Hawking (1942-2018)

Stephen Hawking fue probablemente el científico más conocido de la segunda mitad del siglo XX. Y no solamente en el dominio de la física, puesto que fue invitado especial en programas como The Simpsons, Star Trek o Big Bang Theory. Fue, de hecho, autor de muchos libros de divulgación.

Como físico, sin duda S. W. Hawking con sus trabajos motivó algunas de las discusiones más fundamentales de la física después de 1970. Hasta hoy la física se sustenta en dos grandes paradigmas, lamentablemente incompatibles. Por un lado, tenemos que la gravitación es realmente una teoría de la geometría del espacio-tiempo. Por la otra parte, la otra teoría fundamental que es la mecánica cuántica resulta ser una aproximación probabilística a la naturaleza. S. Hawking fue quien logró poner en la discusión qué ocurriría si uno trata de hacer válidas ambas teorías simultáneamente, aunque sea en forma aproximada. Sin duda la predicción más importante en relación a lo anterior es lo que hoy conocemos como la radiación de Hawking. Ésta no es otra cosa que proponer que, si bien la relatividad general predice que los agujeros negros son objetos tan masivos que ni la luz puede escapar de ellos, la mecánica cuántica establece que éstos no pueden ser rigurosamente negros, esto es, que algo logra escapar de su interior. De hecho, hoy entendemos a los agujeros negros como objetos incandescentes que emiten luz, y otras cosas, con una temperatura determinada por su masa, su rotación y su carga eléctrica.

La predicción de la mencionada radiación, por Hawking, detonó una avalancha de nuevas preguntas en torno nuestro entendimiento del universo. Una de las más importantes, y donde S. Hawking fue también un protagonista central, es el problema de la pérdida de información. La mecánica cuántica nos dice que la información no puede desaparecer. Esto es algo fundamental. Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre en un agujero negro, que todas las cosas que traga pierden el algún grado su identidad y así esa se pierde. Digamos que un gato, con una mala fortuna inusual para sus siete vidas, cae en un agujero negro. El agujero negro emitirá la misma luz que en cualquiera otra situación, independiente del color del gato, o del color de sus ojos, o si era gato o gata, etc. Esta discusión científica, que para muchos no ha terminado, es conocida como la “la guerra del agujero negro”. Hawking cambió de bando unos años atrás.

Como dato curioso, S. Hawking es el autor de uno de los libros de texto científico especializado más vendido de la historia, The Large Scale Structure of Space-Time. Cuando Stephen Hawking estuvo en Chile contó que esto no se debió a la popularidad del libro mismo en la comunidad científica, sino al increíble éxito de ventas de su libro de divulgación A Brief story of Time. Al acabarse los ejemplares de A Brief story of Time en las librerías en el Reino Unido, ocurrió que muchas personas preguntaron por cualquier otro libro del mismo autor, el cual, por supuesto, compraron sin dudarlo. Irónicamente, The Large Scale Structure of Space-Time es, incluso para un físico teórico, un libro bastante abstracto y difícil de leer.

Dr. Rodrigo Aros

Miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Física

Académico U Andrés Bello